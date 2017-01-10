عباس يتلقى دعوة للقاء أولاند



تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017 رام الله (د ب أ) تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس دعوة للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس الأحد المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس تسلم الدعوة لدى استقباله في مدينة رام الله القنصل الفرنسي العام برنارد كوشنير. وسيتم اللقاء عقب اختتام أعمال المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد في باريس الأحد المقبل بموجب المبادرة الفرنسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وحسب الوكالة، رحب عباس بدعوة أولاند، معربا عن أمله بنجاح المؤتمر الدولي في باريس في حل القضية الفلسطينية عبر إيجاد آلية دولية وجدول زمني للتنفيذ. وثمن عباس دور فرنسا في السعي الحثيث لإنقاذ المسيرة السلمية من المأزق الذي وصلت إليه «بسبب التعنت والاستيطان الإسرائيليين». وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، من المقرر أن يشارك في مؤتمر باريس 70 دولة، علما أن إسرائيل أعلنت عن مقاطعتها ورفضها للمبادرة الفرنسية.