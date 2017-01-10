عباس يتلقى دعوة للقاء أولاند

رام الله (د ب أ)
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس دعوة للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس الأحد المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس تسلم الدعوة لدى استقباله في مدينة رام الله القنصل الفرنسي العام برنارد كوشنير.
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وحسب الوكالة، رحب عباس بدعوة أولاند، معربا عن أمله بنجاح المؤتمر الدولي في باريس في حل القضية الفلسطينية عبر إيجاد آلية دولية وجدول زمني للتنفيذ.
وثمن عباس دور فرنسا في السعي الحثيث لإنقاذ المسيرة السلمية من المأزق الذي وصلت إليه «بسبب التعنت والاستيطان الإسرائيليين». وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، من المقرر أن يشارك في مؤتمر باريس 70 دولة، علما أن إسرائيل أعلنت عن مقاطعتها ورفضها للمبادرة الفرنسية.