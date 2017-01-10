«السلطة»: فلسطين لا يوجد فيها «داعش»

رام الله (الاتحاد)

قال الناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري امس، إن فلسطين لا يوجد فيها تنظيم «داعش».

وأضاف الضميري، في بيان وزع على الصحفيين، أنه لم يثبت لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية أي وجود لتنظيم داعش في الأراضي الفلسطينية. وأكد الضميري أن «قوات الأمن الفلسطينية تقوم بواجبها الوطني في الملاحقة القانونية، لكل من يعرض المصالح الفلسطينية العليا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للخطر ويهدد السلم الأهلي أو يخالف القانون».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن منفذ عملية الدهس قبل يومين في شرق القدس التي قتل فيها أربعة جنود إسرائيليين من مؤيدي داعش.

واعتبر الضميري أن تصريحات نتنياهو «محاولة يائسة وبائسة لتحويل الأنظار عن إجراءات الاحتلال اليومية بحق الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل والتنكيل بالمواطنين والمساس بالمقدسات». وقال إن «فلسطين تعاني من احتلال واستيطان وتعنت يميني متطرف تقوده حكومة الاحتلال لا يحقق سلاما أو استقرارا في المنطقة بل يؤجج العنف ويؤسس لحروب دينية جراء الاعتداءات المتكررة على القدس والمقدسات».

وأضاف أن «سياسة الاستيطان وسلوك المستوطنين وقتل الأمل في حل الدولتين هو الذي يدفع باتجاه العنف والدماء والدمار».