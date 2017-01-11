الاحتلال يعدم فلسطينياً أمام والدته خلال اقتحام منزله

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن جنوده قتلوا فلسطينياً في مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد مهاجمتهم بسكين خلال عملية مداهمة ليلية. وقال الجيش في بيان، إن المهاجم لم يتمكن من إصابة أي جندي في المخيم الواقع شمال مدينة نابلس. وأضاف أن المهاجم المسلح بسكين حاول طعن جنود كانوا في مهمة لاعتقال أشخاص، وأن الجنود «طلبوا من المهاجم التوقف وعندما واصل تقدمه أطلقوا عليه النار ما أدى إلى مقتله».

وأضاف البيان أن الجنود تعرضوا في المخيم لإطلاق الرصاص ومواد متفجرة. ويأتي حادث الفارعة بعد أقل من 48 ساعة من مقتل أربعة جنود في عملية دهس بشاحنة في القدس قتل منفذها الفلسطيني.

من جهته، أشار مسؤول فلسطيني في مخيم الفارعة إلى أن الفلسطيني ويدعى محمد الصالحي حاول منع الجنود من الدخول إلى منزله في المخيم فقاموا بإطلاق النار عليه.

وقال خالد منصور، وهو مسؤول في المخيم لفرانس برس، إن الصالحي البالغ من العمر 32 عاماً «حاول منع الجنود من دخول منزله في المخيم قبل أن يطلقوا عليه النار ست مرات».