275 حالة انتهاك للحريات الصحفية باليمن عام 2016

عدن (وكالات)

رصد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني 275 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال العام 2016، منها 12 حالة قتل تعرض لها الصحفيون أثناء تغطيتهم الإعلامية للحرب الدائرة في اليمن منذ ما يقارب العامين.

وأوضح تقرير الرصد للحريات الإعلامية لعام 2016 الصادر عن المركز، أن 79 إعلامياً تعرضوا لحالات اختطاف واعتقال فيما أصيب 32 أخرون وتعرض 34 منهم للتهديد والعشرات للاعتداء وسجلت 13 حالة شروع في قتل.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في مؤتمر صحفي لتدشين التقرير، إن الصحفيين اليمنيين دفعوا ثمناً باهظاً وهم يناضلون من أجل نقل الحقائق وتعرضوا للقتل والاختطاف والتنكيل بسبب مهنتهم، داعياً جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات للوقوف ضد هذه الانتهاكات التي حولت حياة المئات من الصحفيين وأسرهم إلى جحيم. وأكد أن هذه الانتهاكات اليومية التي تمارس ضد الإعلاميين لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب. وقال نصر إن «تدشين التقرير في تعز يحمل رسالة مهمة لكل الأطراف والعالم لكونها المدينة التي شهدت أعلى معدل لقتل الصحفيين في اليمن خلال العام الماضي، حيث قتل فيها 4 صحفيين فيما قتل صحفيان في صنعاء واثنان في شبوة وتوزع بقية القتلى على محافظات حجة وصعدة والجوف والحديدة».