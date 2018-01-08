برلسكوني: جميع المهاجرين غير الشرعيين مجرمون

روما (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في حوار أمس، إن جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إيطاليا خلال الأعوام الماضية مجرمون طالما أنه ليس لديهم «إمكانية» للحصول على وظيفة ثابتة. وقال برلسكوني لصحيفة «الـ فوليو»: «وفقاً لأكثر التقديرات تحفظاً، في إيطاليا يوجد 500 ألف مهاجر غير شرعي، وصلوا خلال الأعوام الأخيرة، وتهاونت الحكومات اليسارية في التعامل معهم».

وتساءل «هؤلاء ليس لديهم إمكانية الحصول على وظيفة ثابتة، لذلك من أجل العيش يضطرون لخرق القانون. هذا يعني عملا غير معلن عنه ودعارة وتجارة مخدرات وسرقة وغيرها. كيف لا يمكن الخوف منهم!».

ويشار إلى أنه منذ منتصف 2015، تعد إيطاليا نقطة الوصول الرئيسة للمهاجرين المتجهين لأوروبا وقادمين من شمال أفريقيا. ويسعى الكثير منهم للسفر لشمال أوروبا، ولكن القيود الحدودية الأكثر صرامة صعبت من سفرهم لمقصدهم.

وسجلت إيطاليا وصول أكثر من 450 ألف مهاجر في الفترة من 2015 إلى 2017. مع ذلك، تراجع عدد المهاجرين بنسبة 34% العام الماضي مقارنة بعام 2016، عقب أن توصلت الحكومة لاتفاقات مع السلطات الليبية.