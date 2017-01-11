«الهلال» تستكمل صيانة 17 مدرسة في لحج

بسام عبد السلام (عدن)

استكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أعمال ترميم وصيانة 17 مدرسة في لحج كمرحلة أولى، في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجاري، وتطبيع الأوضاع في قطاع التعليم، وعودة الطلاب إلى صفوفهم الدراسية، ذلك في إطار الجهود الإنسانية الرامية لدعم العملية التعليمية في المحافظات المحررة، والتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة في تلبية احتياجات أبنائها الدراسية. وفي السياق ذاته، واصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الحقائب المدرسية على طلاب وطالبات مدارس محافظة لحج، جنوب اليمن، حيث وزع فريق الهيئة عشرات الحقائب في مدرسة «خالد بن الوليد»، الواقعة في إحدى القرى النائية بمديرية «تبن»، واستهدفت طلاب المدرسة البنين والبنات من الصفوف الدراسية الأولى.

وأكد الفريق أن الهلال الأحمر الإماراتي حريص على تقديم الدعم لقطاع التعليم، وتصحيح مسار العملية التربوية، والارتقاء بها نحو الأفضل في مختلف المحافظات اليمنية، لافتا إلى أن المشروع أطلق في محافظات عدة، هي عدن ولحج والضالع، ووزع آلاف من الحقائب على الطلاب الدارسين من ذوي الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وأشاد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم في لحج، نصر اللحجي، في تصريح لـ«الاتحاد» بالجهود التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التعليم عبر المشاريع التي تطلقها، لافتاً إلى أن مشروع الحقيبة المدرسية يأتي إضافة إلى جانب ما قدمته الإمارات من تأهيل للمدارس متضررة في مديريات عدة في لحج، ضمن جهود إعادة الأمل وإعمار ما خلفته الحرب الأخيرة.

وفي سياق متصل، أكد مدير كهرباء أبين، أحمد علي دحه، أن الدعم السخي المقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع الطاقة ساهم في رفع معاناة الأهالي من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية. وأضاف أن معدل ساعات انقطاع الكهرباء يتقلص بشكل كبير في اليوم الواحد، مضيفاً أن هذا يأتي في ظل تشغيل المولدات الكهربائية التي قدمتها الإمارات، ضمن مشروع المحطة الإسعافية لتحسين مستوى توليد الطاقة الكهربائية.