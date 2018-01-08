قياديون في «فتح» يدعون لإعادة النظر بالاعتراف بإسرائيل

رام الله (د ب أ)

دعا قياديون في حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إلى إعادة النظر بالاعتراف الفلسطيني بإسرائيل قبيل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الأسبوع المقبل.

جاء ذلك، خلال عقد نحو 45 عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعاً في مدينة رام الله، لمناقشة التحضيرات لاجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن أعضاء المجلس «ناقشوا تعزيز وتطوير وظيفة ودور السلطة الفلسطينية بما يعطي منظمة التحرير الدور الطليعي والأوسع في التمثيل السياسي».

وأضافت الوكالة أن قياديي فتح «دعوا لإعادة النظر باعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وربط ذلك باعتراف إسرائيلي كامل بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بدولته كاملة السيادة على حدود عام 1967 والقدس الشريف عاصمتها».

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالولإن «القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عباس تؤكد ضرورة ترتيب البيت الداخلي والتسلح بإرادة شعبية تنعكس بقرارات وخطوات تتفق مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس».