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الحكومة اليمنية تشيد بانتصارات «الشرعية» في مختلف الجبهات

ابن دغر يشدد على مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017

عدن (وكالات)

شدد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، على مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب، ومطاردة عناصره، وتجفيف منابعه، مؤكداً أن مسؤولية محاربة الإرهاب تقع على عاتق الجميع وليس الأجهزة الأمنية فقط.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس الوزراء في عدن، والذي حث خلاله على ترشيد الخطاب الديني المعتدل الرافض للعنف، والقائم على قيم وتعاليم الدين الإسلامي السمح.

كما أكد ابن دغر حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والعادل، والذي «لن يتحقق إلا من خلال الالتزام وتنفيذ المرجعيات الأساسية»، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأشاد مجلس الوزراء بالانتصارات التي حققتها قوات الشرعية المدعومة بقوات التحالف العربي في «ذوباب والعمري ولحج وتعز ومارب ونهم وصعدة وميدي وبيحان وعسيلان»، وجميع الجبهات القتالية.

وقدم وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إيضاحات حول أثر الخطوات التي تجري على أرض الواقع لتطبيع الحياة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير متطلبات المواطن، مشيداً بالانتصارات العسكرية في مختلف الجبهات ومدى تأثيرها على الموقف الإقليمي والدولي للمستجدات السياسية في الشأن اليمني. ... المزيد
     
 

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