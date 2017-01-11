«الشرعية» تواصل تقدمها صوب «المخا»

عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

واصل الجيش اليمني مدعوماً بطيران التحالف العربي زحفه صوب مدينة «المخا» الساحلية غرب محافظة تعز، بعد دحره الميليشيات الانقلابية من معظم مناطق بلدة «ذوباب» المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز، العقيد منصور الحساني، لـ «الاتحاد»، «تواصل قوات الشرعية تقدمها نحو منطقة الجديد»، مشيراً إلى أن القوات الحكومية بدأت صباح أمس، في تمشيط كافة المناطق المحررة في ذوباب ونزع المئات من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح في البلدة قبل فرارها.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت، غارات على مواقع للانقلابيين في منطقة «الجديد» ما أسفر عن تدمير معدات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وتزامن ذلك مع تحرير مناطق ومواقع جديدة في بلدتي «الوازعية ومقبنة» المتاخمتين لمدينة المخا غرب تعز.