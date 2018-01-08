ألمانيا تتوقع عودة 100 طفل من أبناء مقاتلي «داعش»

برلين (رويترز)

يستعد مسؤولون أمنيون في ألمانيا لوصول أكثر من مئة رضيع وطفل هم أبناء مواطنين غادروا البلاد للقتال في صفوف تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، وذلك وسط مخاوف من غرس بذور التطرف في عقول الأطفال.

ويعتقد أن ما يقرب من ألف شخص تركوا ألمانيا للانضمام لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية. ومع تقهقر التنظيم في الشرق الأوسط يعود بعضهم مع أفراد أسرهم، فيما تحاول السلطات الألمانية تأمين إطلاق سراح أطفال جرى اعتقال آبائهم وأمهاتهم.

وفي وثيقة موجهة لنائب برلماني اطلعت عليها «رويترز» أمس قالت وكيلة وزارة الخارجية الألمانية ايميلي هابر، إن من الصعب تحديد عدد الأطفال المتوقع وصولهم نظرا لعدم معرفة عدد الذين ولدوا أثناء وجود الأهل في سوريا أو العراق.

لكن هابر أضافت في ردها على طلب إحاطة برلماني رسمي قدمته النائبة عن حزب الخضر ايرين ميهاليتش، أن مسؤولي الأمن لديهم معلومات تشير إلى أن من المتوقع وصول عدد يقارب المئة من القصر أغلبهم من الرضع والأطفال الصغار.

وثارت المخاوف من غرس بذور التطرف بين الأطفال والقصر بعد أن نفذ ثلاثة قصر هجمات في ألمانيا في 2016 من أصل 5 هجمات في ذلك العام ومع اعتقال صبي (12عاما) بعد أن حاول تنفيذ تفجير في سوق لعيد الميلاد في لودفيجسهافن.