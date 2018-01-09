كوريا الجنوبية تبحث مسألة العائلات المشتتة خلال المحادثات مع الشمال

سيؤول (أ ف ب)

تعتزم سيؤول أن تغتنم فرصة لقائها الاستثنائي مع الشمال لطرح مسألة استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950 - 1953) فيما شددت بيونج يانج من جهتها أمس على ضرورة تحقيق إعادة توحيد شبه الجزيرة.

فقد اتفق البلدان الجاران الأسبوع الماضي على إجراء محادثات اليوم الثلاثاء في قرية بانمونجوم الحدودية التي وقع فيها وقف إطلاق النار في الحرب الكورية. وسيكون هذا اللقاء الأول بين الشمال والجنوب منذ ديسمبر 2015.

وستتمحور هذه المحادثات حول مشاركة بيونج يانج في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ الشهر المقبل في بيونغشانج بكوريا الجنوبية. لكن الوفدين سيغتنمان أيضاً فرصة انعقاد اللقاء لطرح مواضيع أخرى للبحث. وقال وزير التوحيد شو ميونغ - غيون، كما نقلت عنه وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: «نحن نستعد لمحادثات حول مسألة العائلات المنفصلة وسبل تهدئة التوترات العسكرية». وقد تفرق ملايين الأشخاص خلال الحرب الكورية التي أدت إلى تقسيم شبه الجزيرة. وتوفي معظمهم من دون أن تتاح لهم فرصة لقاء أقربائهم من جديد.

وانتهى النزاع بهدنة بدلاً من معاهدة سلام، وما زالت الكوريتان تقنيا في حالة حرب، وبالتالي فإن الاتصالات عبر الحدود والرسائل والمكالمات الهاتفية ممنوعة.