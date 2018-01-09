الفلسطينيون يدعون لمنع أميركا وإسرائيل من إلغاء «أونروا»

علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين (القدس المحتلة، غزة)

دعت السلطة الفلسطينية أمس إلى دعم وكالة الأونروا لتشغيل وإغاثة الفلسطينيين ومواجهة المساعي الأميركية والإسرائيلية لإلغاء «الاونروا» وذلك تعقيبا على التهديدات الأميركية بحجب المساهمات المالية عن هذه الوكالة. وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس اعتداءاتها على الفلسطينيين وعلى المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت هذه القوات مخيم شعفاط وبلدة العيسوية وسط القدس المحتلة واعتدت على شاب بالضرب المبرح خلال اقتحام البلدة. ولدى اقتحامها مخيم شعفاط وسط القدس أطلقت قوات الاحتلال قنابل صوت حارقة وأخرى غازية مسيلة للدموع.

كما اعتدى الاحتلال أمس، على طاقم تلفزيون فلسطين وناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان، في بيت لحم.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن أربعة جنود إسرائيليين اعتدوا على طاقم تلفزيون فلسطين وقاموا باحتجازه، أثناء إعداده تقريرا صحفيا عن قرية «خلة عفانة» قرب مستوطنة «غوش عتصيون» بعد أن قاموا بتجريف الطريق الموصلة إلى القرية.