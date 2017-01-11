محمد بن زايد يبحث مع هوانغ كيو آن تعزيز العلاقات بين البلدين

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً، أمس، من دولة هوانغ كيو آن رئيس جمهورية كوريا بالإنابة رئيس الوزراء، حيث جرى بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في مجالات الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والطاقة.

كما تطرق الاتصال إلى العمليات الإنشائية في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، وحجم الإنجاز الذي تم، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن سعادتهما بمستوى العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، وسعي قيادتي البلدين إلى تنويعها، وتنميتها إلى آفاق أوسع وأرحب. كما تم استعراض عدد من المستجدات في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.