سياحة الإمارات على أعتاب طفرة قياسية

مصطفى عبد العظيم(دبي)

يستعد القطاع السياحي في الإمارات إلى الانطلاق نحو عام جديد من النمو والازدهار ومواصلة الأداء القوي الذي شهده خلال عام 2017، بعد أن أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في كثير من الأسواق الرئيسية، بحسب توقعات رؤساء ومديري شركات سياحية وتقارير دولية متخصصة.

ورسمت مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشونال» للأبحاث في أحدث تقرير لها آفاقاً واعدة لأداء القطاع السياحي في الإمارات خلال 2018، متوقعة أن يرتفع عدد السياح القادمين إلى الدولة خلال العام الجاري إلى أكثر من 21.1 مليون سائح، مقارنة مع تقديرات بنحو 19.8 مليون سائح في 2017، بنمو قدره 6.5%، بإجمالي عائدات يزيد على 139.3مليار درهم (37.95 مليار دولار).

وتوقعت المؤسسة في تقريرها الصادر أمس، أن يواصل قطاع السياحة في الدولة نموه القوي في أعداد السياح الدوليين والعائدات خلال السنوات العامين المقبلين، قبل أن يشهد طفرة قياسية في عام 2021 الذي يتوقع أن يصل عدد الزوار خلاله إلى أكثر من 24.32 مليون سائح، إضافة إلى زوار معرض إكسبو الذي سيمتد من شهر أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021، والذين يتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 25 مليون سائح وفقاً لتوقعات إكسبو 2020.

وأجمع مديرو شركات سياحية على أن القطاع السياحي في الدولة ينتظره مستقبل واعد في ظل الاهتمام اللامحدود من الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية بالقطاع، وجهودهم لتذليل التحديات كافة التي تحول دون تحقيق الرؤية المستقبلية للقطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة قدرتها بعض الدراسات والتقارير بأكثر من 11% خلال السنوات العشر المقبلة.