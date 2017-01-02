«بينالي الشارقة للأطفال» يستقبل 792 عملاً فنياً

الشارقة (الاتحاد)
استلمت اللجنة المنظمة لبينالي الشارقة للأطفال، في إطار استعداداتها لانطلاق دورته الخامسة، 792 عملاً فنياً من 1663 طفلاً، وذلك ضمن المشاركات الفردية والجماعية من 27 جنسية من دول عربية وأجنبية، قام بتنفيذها أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 18 عاماً. تنطلق الدورة الخامسة من البينالي في 15 يناير المقبل وتستمر حتى 15 فبراير المقبل، والتي تقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تحت شعار «عالم كبير بحدود خيالك».
طاقات إبداعية
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الإمارات تتصدر
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