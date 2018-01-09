مقتل 21 مدنياً بينهم 8 أطفال بغارات جوية في إدلب

عواصم (وكالات)

قتل 21 مدنياً، بينهم 8 أطفال في غارات جوية شنها النظام السوري والطيران الروسي على إدلب في شمال غرب سوريا، بينما كسرت قوات النظام السوري الحصار الذي تفرضه المعارضة المسلحة على قاعدة عسكرية عند مشارف الغوطة الشرقية لدمشق.

في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية في قاعدتي حميميم وطرطوس صدت هجوم 13 طائرة ضاربة بلا طيار «درون، استهدفت 10 منها حميميم، فيما استهدفت 3 طرطوس.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أمس، إن الضربات الجوية التي تشنها الطائرات السورية والروسية على مناطق عدة بلدات ومناطق في إدلب، تواصلت وأسفرت عن مقتل 21 مدنياً، بينهم 8 أطفال.

وأضاف أن من بين الضحايا 11 شخصاً من عائلة واحدة، قتلوا في غارة استهدفت منطقة قريبة من بلدة سنجار التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها أمس الأول.