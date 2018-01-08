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الكويت تستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار العراق 12 فبراير
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018

الكويت (أ ف ب)

أعلنت الكويت أمس، أنها ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق من 12 إلى 14 فبراير المقبل، بالتعاون مع البنك الدولي والقطاع الخاص.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في مؤتمر صحافي أمس، إن بلاده «انتصرت رغم جراحها لدورها الأخلاقي والإنساني والعربي لدعم العراق» في إشارة إلى الاجتياح العراقي للكويت في 1990، مضيفاً «أن استقرار العراق هو استقرار للكويت وللمنطقة».

وذكر أن هذا المؤتمر «يختلف عن المؤتمرات السابقة، ذلك أنه مؤتمر تنموي يفتح المجال أمام القطاع الخاص لإعادة إعمار العراق، بمساهمة البنك الدولي الذي سيوفر الضمانات المطلوبة للاستثمار».

وأوضح الجار الله أن بلاده تتوقع مشاركة فاعلة خلال هذا المؤتمر الذي سيبحث خلال يومه الأول دور منظمات المجتمع المدني في إعادة إعمار العراق، ثم في اليوم الثاني دور القطاع الخاص، فيما ستعلن الدول عن مساهماتها خلال الاجتماع الرسمي الذي يعقد في 14 فبراير المقبل.

وحول مساهمة الكويت، قال الجار الله «ستكون هناك مساهمة رسمية من الحكومة، وأخرى من القطاع الخاص وستكون فاعلة لدعم الأشقاء العراقيين». وأضاف أن الدعوات وجهت لـ70 دولة، موضحا «سيكون الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية وسيدوم ساعتين». ... المزيد
     
 