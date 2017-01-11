«شرطة دبي» تنفي البدء بتطبيق مخالفة الهاتف المتحرك أثناء التوقف

تحرير الأمير (دبي)

نفت «شرطة دبي» البدء بتطبيق مخالفة استخدام الهاتف المتحرك أثناء التوقف وقيمتها 1000 درهم و12 نقطة سوداء، مؤكدة أنها توصية من المجلس المروري الموحد تم اعتمادها وفي انتظار التشريع ولكن أثناء القيادة وليس التوقف عند الإشارة الحمراء، بحسب العميد سيف المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في دبي، الذي اعتبرها في غاية الخطورة، للحد من وفيات الطرق مطالبا بشدة بتشريع هذا القانون لما له من أهمية.

وتداول كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده «سيبدأ تطبيق مخالفة استعمال الهاتف أثناء القيادة والوقوف على الإشارة، 1000 درهم، و12 نقطة سوداء.. انتبه وأخبر الآخرين».

وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي في تصريح لـ«الاتحاد»: إن هذا الخبر غير صحيح مطالباً الجميع باستقاء الأخبار من مصادرها الحقيقية ومن الجهات الرسمية فقط، وعدم الاعتماد على «وسائل التواصل» في مثل هذه الشؤون.

وقال: يظن البعض أن التحدث في الهاتف أمر بسيط إلا أنه قد يؤدي إلى حوادث بليغة، وتسجل هذه المخالفات تحت بند «القيادة بصورة تشكل خطراً علي الطريق» وتبلغ قيمة الغرامة الحالية لـ«استخدام الهاتف النقال باليد أثناء قيادة المركبة» 200 درهم و4 نقاط مرورية.

وأشار إلى ضرورة أن يقوم سائق المركبة الراغب في الحديث عبر هاتفه النقال بالتوقف في مكان آمن على جانب الطريق، وإجراء مكالمته.

وأشار مدير الإدارة العامة للمرور في دبي إلى ارتفاع عدد مخالفات استخدام الهاتف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ سجل عام 2013 ما يقارب 35 ألفاً و734 مخالفة، فيما سجل عام 2014 عدد 45 ألفاً و499 مخالفة، فيما سجل العام 2016 ، (57 ) ألف و121 مخالفة استخدام هاتف باليد أثناء القيادة .