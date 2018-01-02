50 خبيراً يسلطون الضوء على أهمية «المدن الذكية»

دبي (الاتحاد)

شارك أكثر من 50 خبير أعمال إلكترونية من جميع أنحاء العالم، بينهم علماء بارزون من الصين، في المؤتمر الدولي الـ17 للأعمال الإلكترونية، الذي أقيم بدعم من دبي للسياحة واستضافته جامعة ولونغونغ في دبي لمناقشة الممارسات والقضايا المتعلقة بالمدن الذكية أحد موضوعات المؤتمر هذا العام.

وافتتح المؤتمر باتريك واي. كيه. تشاو وهو، البروفيسور بجامعة هونج كونج، بكلمة بعنوان «عندما تلبي المدن الذكية احتياجات البيانات الضخمة - الفرص والتحديات»، ووصف البروفسيور تشاو «المدن الذكية» في كلمته بأنها مفهوم جديد ومتطور يهدف إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطورات الجديدة لتطوير أنظمة المدينة وعملياتها وخدماتها. وأشار إلى أنه مع انتشار البيانات الضخمة واستخدام الإنترنت في كل شؤون الحياة، لاقت البحوث عن موضوعات المدن الذكية اهتماماً كبيراً من الأكاديميين والممارسين على سواء.

وأكد الدكتور شين نينغ شين، أستاذ مشارك بجامعة ولونغونغ، رئيس وسفير مؤتمر دبي للأعمال الإلكترونية أن «لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثير قوي على إعادة رسم الحياة الحضرية بتغيير الروابط وعناصر الاتصال بين الأفراد والمنظمات والحكومات والمجتمعات المحلية. إن المدينة الذكية، كمفهوم ورؤية جديدة نسبياً، هي بالتأكيد خطوة نحو تحسين كفاءة الخدمات ونوعية الحياة».كما ألقى البروفسيور إلدون واي. لي، أستاذ جامعي ورئيس سابق لقسم نظم المعلومات الإدارية بجامعة تشنغشي الوطنية، الكلمة الثانية حول «تصميم البحوث متعدد المستويات» بحيث يتم وضع البيانات الفردية باختلافات تنظيمية في نموذج خطي واحد بمعالجة هذه الاختلافات بصفتها متغيرات مستقلة بمستوى أعلى، وناقش سبب ووقت وكيفية إجراء تحليل البيانات متعدد المستويات.

وكان المؤتمر منصة للأكاديميين والباحثين لتقديم أوراقهم البحثية عن المدن الذكية، وتضمن اجتماعات لخبرات في المجال نفسه وورش عمل ومناقشات لمجموعات المحررين.

وتناولت المناقشات البحثية موضوعات وثيقة الصلة بالمدن الذكية مثل تطبيقات البيانات الضخمة وفينتيش وبلوكشين والمدينة الذكية وعلوم التصميم والصحة الإلكترونية، وزار المشاركون مدينة دبي الذكية للتعرف على أحدث خدماتها وخططها المستقبلية بما في ذلك دبي الآن ودبي بلس (بوابة مشاركة البيانات) واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» ومقياس السعادة «مراقبة مستويات سعادة المواطنين».