50 خبيراً يسلطون الضوء على أهمية «المدن الذكية»

دبي (الاتحاد)
شارك أكثر من 50 خبير أعمال إلكترونية من جميع أنحاء العالم، بينهم علماء بارزون من الصين، في المؤتمر الدولي الـ17 للأعمال الإلكترونية، الذي أقيم بدعم من دبي للسياحة واستضافته جامعة ولونغونغ في دبي لمناقشة الممارسات والقضايا المتعلقة بالمدن الذكية أحد موضوعات المؤتمر هذا العام.
وافتتح المؤتمر باتريك واي. كيه. تشاو وهو، البروفيسور بجامعة هونج كونج، بكلمة بعنوان «عندما تلبي المدن الذكية احتياجات البيانات الضخمة - الفرص والتحديات»، ووصف البروفسيور تشاو «المدن الذكية» في كلمته بأنها مفهوم جديد ومتطور يهدف إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطورات الجديدة لتطوير أنظمة المدينة وعملياتها وخدماتها. وأشار إلى أنه مع انتشار البيانات الضخمة واستخدام الإنترنت في كل شؤون الحياة، لاقت البحوث عن موضوعات المدن الذكية اهتماماً كبيراً من الأكاديميين والممارسين على سواء.
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وكان المؤتمر منصة للأكاديميين والباحثين لتقديم أوراقهم البحثية عن المدن الذكية، وتضمن اجتماعات لخبرات في المجال نفسه وورش عمل ومناقشات لمجموعات المحررين.
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