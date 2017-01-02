تامر عبدالحميد (أبوظبي) - أحمد النجار (دبي)

باقة من الحفلات الغنائية التي سطعت أضواؤها في كل من أبوظبي ودبي، وقدمها مساء أمس الأول نخبة من أشهر نجوم الغناء في العالم العربي، احتفالاً بليلة رأس السنة، وحلول العام الجديد وسط أجواء من البهجة والشغف والفرح، حيث تألقت سماء الإمارات بالألعاب النارية، واشتعلت أجواء حفلاتها ومسارحها طرباً، ومع الدقائق الأخيرة، وقبل أن تقفل عقارب الساعة دورانها، لتعبر أول ثانية من عام 2017، ارتفع صوت الفرح عالياً، وتصاعدت هتافات الحماسة، والتهبت ساحاتها بألوان الموسيقى وأنغام الأمنيات، ضمن ليلة عاش فيها جمهور أبوظبي ودبي أروع ليالي العمر محلقة مع أغنيات الحب والسلام. قدم نجوم الغناء في حفلاتهم أروع الأغنيات، حيث تسابقوا في بث أكبر حصيلة من الأمل والسعادة لكل الشعوب العربية والعالم، لتتحول احتفالات رأس السنة إلى مهرجان غنائي مفتوح.

10 آلاف شخص

بحضور أكثر من 10 آلاف شخص، استقبل جمهور العاصمة أبوظبي العام الجديد بليلة استثنائية في جزيرة المارية، حيث استمتع الحضور بأجمل أغنيات حسين الجسمي ومحمد حماقي ومحمد عساف، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية.

فقد احتشد الجمهور في تمام الساعة السادسة تقريباً عند ممشى الواجهة البحرية لجزيرة المارية، في انتظار صعود مطربيهم المفضلين على خشبة المسرح، وامتد الحفل الغنائي على مدار خمس ساعات تخللها بدء العد التنازلي عند منتصف الليل إيذاناً بانطلاق اللحظات الأولى من العام الجديد وعرض الألعاب النارية المبهر الذي أضاء أفق الجزيرة.