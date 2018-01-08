مصر تبني محطة كبرى لمعالجة المياه تجنباً لأزمة «محتملة»

القاهرة (وكالات)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح 3 مشروعات كبرى تضمنت 1840 وحدة سكنية بمدينة الـ10 من رمضان، والمرحلة الأولى من محطة مياه القاهرة الجديدة، وكوبري الفنجري أمس، أنه يجرى حالياً إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف تجنباً لأزمة قد تطرأ في المستقبل، في إشارة إلى احتمال تأثير سد النهضة في أثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل، مؤكداً أن

الدولة والحكومة «لن يسمحا بحدوث أزمة مياه بالبلاد». من جهته، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن بلاده لم تتلق رداً من أديس أبابا والخرطوم بشأن اقتراح مصر إشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، مشدداً بالقول إن السودان من «أهم الدول بالنسبة لمصر» باعتبار أن البلدين شعب واحد لا تفصلهما حدود، واستشهد على هذه الأهمية بوجود إدارة خاصة بالسودان في وزارة الخارجية المصرية.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، قال السيسي أثناء افتتاحه المشروعات الثلاثة، إنه يجري حالياً إنشاء «أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف والتحلية»، مضيفاً «نحن نقوم بما يتعين علينا عمله حتى نتمكن من حل مشكلة محتملة» قد تطرأ مع احتمال انخفاض حصة مصر من مياه النيل أثناء فترة ملء خزان سد النهضة. ويوفر نهر النيل نحو 90٪ من احتياجات مصر من المياه. ولم يحدد الرئيس المصري حجم المحطة أو كمية المياه التي ستوفرها، ولكنه قال «ليس ممكناً أن نسمح بمشكلة مياه في مصر. لابد أن يتم تأمين المياه للكل». وتابع «لكي نستفيد من المياه بشكل كبير، نقوم بعمل محطة، نحن مدركون لكل الاحتمالات وجاهزون» لمواجهتها. وافتتح السيسي أمس، عدة مشروعات طرق وإسكان منها طريق شبرا بنها الجديد، ومشروع القوس الشمالي الشرقي من الدائري الإقليمي الممتد بطول 33.5 كلم، كما افتتح عدة كباري بطريق القاهرة السويس.

وأعربت مصر في ديسمبر المنصرم، عن «قلقها البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية» المتعلقة بسد النهضة والتي تضم القاهرة والخرطوم وأديس أبابا. وفي 26 ديسمبر الماضي، اقترح شكري «وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل بالبنك الدولي». وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفني في القاهرة أمس، أكد شكري أن مصر لم تتلق بعد أي رد فعل من إثيوبيا أو السودان فيما يتعلق بإدخال البنك الدولي كطرف فاصل فيما يطرح بخصوص المسار الفني لمفاوضات سد النهضة والآراء التي تتخذها الأطراف الثلاثة إزاء المسار الفني والمقررات التي تقدم من الشركة الدولية الموكل إليها الانتهاء من الدراسات الخاصة حول التأثيرات المترتبة على سد النهضة.