مصر تبني محطة كبرى لمعالجة المياه تجنباً لأزمة «محتملة»

القاهرة (وكالات)
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح 3 مشروعات كبرى تضمنت 1840 وحدة سكنية بمدينة الـ10 من رمضان، والمرحلة الأولى من محطة مياه القاهرة الجديدة، وكوبري الفنجري أمس، أنه يجرى حالياً إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف تجنباً لأزمة قد تطرأ في المستقبل، في إشارة إلى احتمال تأثير سد النهضة في أثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل، مؤكداً أن
الدولة والحكومة «لن يسمحا بحدوث أزمة مياه بالبلاد». من جهته، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن بلاده لم تتلق رداً من أديس أبابا والخرطوم بشأن اقتراح مصر إشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، مشدداً بالقول إن السودان من «أهم الدول بالنسبة لمصر» باعتبار أن البلدين شعب واحد لا تفصلهما حدود، واستشهد على هذه الأهمية بوجود إدارة خاصة بالسودان في وزارة الخارجية المصرية.
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وأعربت مصر في ديسمبر المنصرم، عن «قلقها البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية» المتعلقة بسد النهضة والتي تضم القاهرة والخرطوم وأديس أبابا. وفي 26 ديسمبر الماضي، اقترح شكري «وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل بالبنك الدولي». وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفني في القاهرة أمس، أكد شكري أن مصر لم تتلق بعد أي رد فعل من إثيوبيا أو السودان فيما يتعلق بإدخال البنك الدولي كطرف فاصل فيما يطرح بخصوص المسار الفني لمفاوضات سد النهضة والآراء التي تتخذها الأطراف الثلاثة إزاء المسار الفني والمقررات التي تقدم من الشركة الدولية الموكل إليها الانتهاء من الدراسات الخاصة حول التأثيرات المترتبة على سد النهضة.
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