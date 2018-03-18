المهاجرون وصناعة التكنولوجيا

نوح سميث*

ربما تشير المعركة التي أثيرت بشأن الرسوم الجمركية إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يعد يهتم كثيراً بقضية الهجرة. فعندما قام «الديمقراطيون» بتعطيل خطط ترامب للحد من الهجرة، خاصة التي تتم من أجل لم شمل العائلات، تراجعت فرص سن تشريع كبير بشكل ملحوظ.

بيد أن هذا لا يعني أن ترامب ليس له أي تأثير على الهجرة. فعلى الرغم من وجود مزيج من الإجراءات التنفيذية والخطاب، فإن الرئيس يردع بالضبط هذا النوع من المهاجرين الذين تشتد حاجة الولايات المتحدة إليهم للحفاظ على استمرار اقتصادها. منذ أن تولى السلطة، جعل ترامب الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للأجانب المهرة الذين يعملون في الولايات المتحدة. فقد علق بشكل مؤقت برنامج تأشيرات (إتش. وان. بي) H-1B والذي يعد أحد البرامج التي تستخدمها العمالة الماهرة لدخول البلاد. وكان السبب الوحيد المحتمل لهذه الخطوة هو مضايقة المتقدمين للحصول على التأشيرة. كما أن إدارة ترامب جعلت من الصعب منح تأشيرات لمبرمجي الكمبيوتر على مستوى الدخول، وشددت القيود المفروضة على الشركات التي تستأجر العمالة وفقاً لنظام تأشيرات (إتش. وان. بي)، ونتيجة لذلك، فإن وتيرة الموافقة على تأشيرات H-1B تباطأت العام الماضي.

ويشير الانخفاض في نسبة الطلبات المقبولة إلى أن ندرة العمال المهرة ليست ببساطة بسبب مناخ الاستبعاد العنصري الذي أوجده خطاب ترامب، أو بسبب الزيادة الأخيرة في جرائم الكراهية.

وبفضل سياسات ترامب التقليدية، يتحول العمال المهرة القادمون من دول مثل الهند بدلاً من ذلك إلى كندا. وتقبل كندا، حيث يقل القلق العرقي لقاعدة ترامب بشكل ملحوظ، أعداداً أكبر من المهاجرين من ذوي المهارات العالية مقارنة بسكانها. وفي عام 2017، رفعت الأعداد التي تقبلها من العمال المهرة بنسبة 7.5% تقريباً، وأعلنت عن برنامج جديد لقبول التأشيرات الخاصة بهؤلاء العمال في غضون أسبوعين – مقابل ستة أو سبعة أشهر في الولايات المتحدة.

حتى الآن، لم تحظ هذه الاتجاهات سوى باهتمام ضئيل. فالهجرة الماهرة ليست هذا النوع من القضايا التي تجعل الجماهير من النشطاء يقومون بمسيرات في الشوارع. ويميل «الديمقراطيون» إلى التركيز على حماية المهاجرين غير الشرعيين. أما «الجمهوريون» فقد اعتادوا على تقديم دعم شفوي لفكرة الهجرة الماهرة – ولا يزال البعض يفعل ذلك – لكنهم يبذلون معظم طاقتهم في محاولة الحد من الهجرة الشرعية لأسباب تتعلق بلم شمل الأسرة. وفي الوقت نفسه، تدعم شركات التكنولوجيا القادمين وفقاً لنظام تأشيرات H-1B، وإن كان بعض العمال يعارضون هذا البرنامج، اعتقاداً منهم بأن هذا يسرق الوظائف و/‏أو يقلل الأجور بالنسبة للأميركيين المولودين في الولايات المتحدة. هذه مشكلة كبيرة، لأن العمال المهرة يمثلون جزءاً أساسياً من الاقتصاد الأميركي.