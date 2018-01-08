الإمارات تؤكد أهمية وحدة الصف ضد الإرهاب والتطرف والفكر الضال

الكويت (الاتحاد، وكالات)

رأى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس، أن الخلاف الخليجي عابر مهما طال «في إشارة إلى المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين على قطر منذ يونيو الماضي بسبب دعمها الإرهاب»، وقال خلال افتتاح أعمال المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الخليجية «ننظر إلى الخلاف الخليجي بأنه عابر مهما طال»، مشدداً على أن المسيرة الخليجية تتطلب التعاون على مختلف المستويات، لافتاً إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة التشريعية بالخليج كبيرة.

وقال أمير الكويت، إن الأوضاع المتدهورة بما تمثله من تحدٍّ، فضلاً عما تواجهه المسيرة الخليجية من عقبات تفرض التعاون والتشاور على المستويات كافة. وأشار إلى تحقيق الكيان الخليجي على مدى العقود الأربعة الماضية مكتسبات ومحافظته على مكانة مرموقة بين الدول والتجمعات الدولية، منوهاً بضرورة تحصينه من التحديات كافة. فيما ثمن رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم راشد مبادرات أمير الكويت لوحدة الصف الخليجي، ومساعيه الحميدة، وحرصه المستمر في تعزيز قوة وتلاحم دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن أمير الكويت يُعد أمير المسيرة الخليجية، وأمير العمل الإنساني.

وشارك المجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس في الاجتماع الدوري الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون. وضم الوفد كلاً من سالم عبيد الحصان الشامسي، ومحمد بن كردوس العامري، وحمد أحمد الرحومي، وخليفة سهيل المزروعي، أعضاء المجلس الوطني، وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع العاشر وموجز مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2017 ورؤية مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون للتعامل مع موضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ومقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكيا اللاتينية، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

ووافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون على قيام المجلس الوطني الاتحادي بتنسيق اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية من دور فاعل ومن تواصل وعلاقات شراكة وتعاون مع مختلف المجموعات الجيوسياسية سواء في الاتحاد البرلماني الدولي.