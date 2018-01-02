بنوك تتسابق لتوفير حلول سريعة لتحويل الأموال

حسام عبدالنبي (دبي)

يتطلع المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً إلى توفير أسرع الحلول وأكثرها أماناً وراحة لتحويل الأموال، بحسب مسؤولين ماليين في مؤسسات مالية، أكدوا أن البنوك وشركات التحويلات المالية تتسابق في الإعلان عن إطلاق خدمات للتحويل المالي عبر الإنترنت وعبر المحافظ الرقمية والهواتف المحمولة، مؤكدين أنه إلى جانب السرعة والسهولة والأمان فإن تلك الخدمات تتميز بمزايا إضافية مثل إجراء عملية التحويل من أي مكان والاستفادة من أسعار صرف استثنائية، وإتاحة الخدمة في المناسبات الخاصة، أو الحالات العائلية الطارئة، أو عند الرغبة في الاستفادة من إحدى الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تتطلب توافر الأموال بشكل سريع.

ويصنف البنك الدولي دولة الإمارات ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث حجم الحوالات الخارجية التي يتم إرسالها إلى الأسواق الناشئة، حيث إن التحويلات من الدولة بشكل عام تعد واحدة من أعلى التحويلات في العالم، حيث تصل إلى نحو 70 مليار درهم سنوياً.

ويقدر البنك الدولي، حجم تحويلات الهنود المقيمين في الخارج إلى الهند بنحو 62.7 مليار دولار أميركي في عام 2016، ما يعد الأعلى عالمياً، في حين تؤكد «غارديان لإدارة الثروات» أنه إضافة إلى سداد مبالغ كبيرة كأجور لتحويل الأموال، فإن الوقوف في الطوابير الطويلة لإجراء عملية التحويل يؤدي بالمحصلة إلى ضياع الكثير من ساعات العمل للأشخاص على امتداد السنة.

خلال 60 ثانية