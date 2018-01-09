قواتنا المسلحة تقطع إمدادات الحوثي بين تعز والحديدة

عقيل الحلالي، وام (صنعاء، المخا)

أحرزت قوات الشرعية اليمنية بدعم غطاء جوي من طيران القوات المسلحة الإماراتية تقدماً ميدانياً بارزاً باتجاه مديرية «حيس» في محافظة الحديدة غرب اليمن، حيث قطعت خط إمداد ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية بين تعز والحديدة. كما تمكنت بدعم غارات «التحالف العربي» بقيادة المملكة العربية السعودية من تحرير جبلين استراتيجيين في محافظتي لحج (جنوب) وصعدة (شمال).

وتقدمت قوات الشرعية عبر طريق المخا باتجاه المزارع المحاذية للخط الرابط بين حيس وتعز وقامت بتمشيطها. وتمكنت وحدات القوات المسلحة الإماراتية من تأمين الطريق وقطع الإمدادات القادمة للميليشيات الحوثية الإيرانية، وتم أسر العشرات من عناصر الميليشيات خلال عمليات استعادة السيطرة على عدد من القرى في المنطقة، كما تم خلال عمليات التمشيط الاستيلاء على عدد من الدبابات والعربات العسكرية.

وسلم 11 من عناصر الميليشيات أنفسهم لقوات الجيش التي واصلت أمس تقدمها الميداني باتجاه حيس مسنودة بغطاء جوي من طيران التحالف الذي شن ثلاث غارات ليلية على مواقع الحوثيين في الحديدة. وألقت مقاتلات التحالف مساء منشورات على قواعد ومواقع عسكرية في الحديدة ومحيطها، دعت فيها عناصر الميليشيات إلى الحفاظ على حياتهم من خلال استسلامهم وانضمامهم للشرعية، مؤكدة تواصل الانتصارات الميدانية للجيش في ظل مباركة وتأييد الشعب.

وبالتزامن، ذكرت مصادر في الجيش والمقاومة في لحج لـ«الاتحاد» أن قوات الشرعية استعادت سيطرتها على جبل الحمام الاستراتيجي في بلدة القبطية والمطل على شمال قاعدة العند الجوية، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي كانت توغلت مساء الأحد إلى الجبل بعد تسللها من منطقتي شرار والحمكة القريبتين شمال القبيطة المتاخمة لمحافظة تعز. وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني: «إن قواته أحكمت سيطرتها على جبل الحمام بعد معارك عنيفة مع الميليشيات»، مؤكداً أنه تم تحرير الجبل بشكل كامل من الميليشيات التي لاذت بالفرار.