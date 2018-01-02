«المالية» تعلن جهوزية النظام المالي الاتحادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

أبوظبي (الاتحاد)
حدثت وزارة المالية النظام المالي الاتحادي، معلنة في بيان أمس، جاهزية النظام الكاملة للتعامل مع جميع المعاملات المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. وقال البيان إنه يمكن لكل الجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي أداء مختلف تعاملاتها المرتبطة بضريبة القيمة المضافة من خلال النظام مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمس.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية التزام الوزارة بتطوير عمليات تقديم الخدمات والارتقاء بجودتها، حيث وفرت الوزارة نظاماً وفريقاً متكاملاً للدعم الفني، مع رقم هاتفي مجاني مخصص للإجابة على مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي، والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة.
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ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشكل هذه الضريبة رافداً هاماً لدعم تطوير البنى التحتية المستقبلية ومسيرة التنمية، والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل العالمية.
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