«المالية» تعلن جهوزية النظام المالي الاتحادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

أبوظبي (الاتحاد)

حدثت وزارة المالية النظام المالي الاتحادي، معلنة في بيان أمس، جاهزية النظام الكاملة للتعامل مع جميع المعاملات المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. وقال البيان إنه يمكن لكل الجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي أداء مختلف تعاملاتها المرتبطة بضريبة القيمة المضافة من خلال النظام مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمس.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية التزام الوزارة بتطوير عمليات تقديم الخدمات والارتقاء بجودتها، حيث وفرت الوزارة نظاماً وفريقاً متكاملاً للدعم الفني، مع رقم هاتفي مجاني مخصص للإجابة على مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي، والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة.

وقال «تواصل وزارة المالية سعيها لتطوير النظام المالي الاتحادي والنهوض بمستوى عمليات تقديم الخدمة، عبر زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من الوزارات والجهات الاتحادية، بما يضمن تحقيق رؤية وزارة المالية في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في المجال المالي وتساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات».

ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشكل هذه الضريبة رافداً هاماً لدعم تطوير البنى التحتية المستقبلية ومسيرة التنمية، والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل العالمية.

ويشكل النظام المالي الاتحادي منظومة متكاملة من الأنظمة المالية التي تمكن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية، وإدارة وحوكمة الإجراءات المالية، ومراقبة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية لتقديم وتطوير خدماتها الحكومية.