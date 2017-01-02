«من أجل الإمارات سنظل نقرأ» مبادرة جديدة

العين (الاتحاد)

اختتمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية، مساء الجمعة الماضي، فعاليات عام القراءة بكرنفال ثقافي نظمته في مركز بوادي مول في مدينة العين، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، وحضور جمع من موظفي المؤسسات وأعضاء مكتبة أجيال المستقبل والمتطوعين ومعلمي وإداريي مدارس مكتب العين التعليمي ورواد المركز.

وتضمنت فعاليات الكرنفال الختامي، مسيرة شاركت فيها الشخصيات الكرتونية والحضور، وانطلقت من مقر مسرح البوادي مول، ورفع فيها المشاركون شعار مشروع: (لأجلك خليفة.. كلنا نقرأ)، والذي أطلقته الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في الثاني من يناير 2016 م في منطقة المبزرة الخضراء في مدينة العين، تلبية لتوجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بأن يكون عام 2016م عاماً للقراءة.

وجدد أعضاء المؤسسات خلال المسيرة العهد، من خلال إطلاق مبادرة رئيس مجلس الإدارة لعام 2017م (من أجل الإمارات.. سنظل نقرأ)، وتخلل حفل الختام توزيع القصص والبروشورات والهدايا تأكيداً على أهمية القراءة كرافد من روافد المعرفة المستدامة.