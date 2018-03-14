السينما السعودية.. تلامس الحلم

إبراهيم الملا

أدّت الظروف الجيوسياسية والتحولات الكبرى بين الحربين العالميتين وما بعدهما، إلى ظهور البوادر السينمائية الأولى بالمملكة العربية السعودية، وهي ظروف هيأت أيضاً ـ فيما يشبه التقاطع التاريخي ـ لظهور الشكل السينمائي المبكر في دولة الإمارات قبل توحدها واستقلالها.

نتحدث هنا عن الفترة التي سبقت الخمسينيات من القرن الماضي، حيث كان لشركة آرامكو النفطية بالمملكة دور ملحوظ في ولادة طقس الفرجة السينمائية، واطلاع عدد من السعوديين العاملين في الشركة على الأفلام التي اصطحبها الموظفون الأميركيون والأجانب معهم، كان لهذه الصدمة الثقافية دورها الإيجابي في تلك الفترة من أجل الانفتاح على أنماط عرض مغايرة، باتت تضخّ دهشتها وطابعها المتنوع داخل مجتمع تقليدي، يبحث عن منافذ جديدة للاتصال مع العالم، ويسعى كذلك للتعرف إلى أفق إنساني وتعبيري يتجاوز الحدود الضيقة للمكان الواحد، والفكر الثابت.

الصدمة الإيجابية هذه خبرها وتفاعل معها أيضاً عدد من أهالي وسكان الإمارات بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كان الضباط الإنجليز يعرضون أفلامهم في القاعدة الجوية الملكية بالشارقة (Royal Air Force)، ويسمحون للعاملين المحليين في المحطة برؤية هذه الأفلام على الشاشة المفتوحة في الهواء الطلق، ما ساهم في تعرّف هؤلاء الأهالي البسطاء على وافد بصري وعجائبي جديد لم يألفوه من قبل.

مقياس متفاوت

وبرغم وجود هذا التقاطع التاريخي بين المكانين إلا أن مقياس النمو والاستمرارية، ثم مقياس التراجع والانكفاء، أصبح مقياساً متفاوتاً بشدة، اعتماداً على ما طرأ من أحداث اجتماعية وثقافية، أثّرت بالسلب هناك وبالإيجاب هنا، ما خلق بوناً شاسعاً في التعاطي مع السينما أفقياً وعمودياً، وإنتاجاً وتلقياً، خصوصا في بداية الثمانينيات ووصولاً إلى ما قبل سنوات عدة من اليوم.