  • الأحد 30 جمادى الآخرة 1439هـ - 18 مارس 2018م

علاقاتها عميقة ومتجددة مع الفعاليات السينمائية في الإمارات

السينما السعودية.. تلامس الحلم
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 15 مارس 2018

إبراهيم الملا

أدّت الظروف الجيوسياسية والتحولات الكبرى بين الحربين العالميتين وما بعدهما، إلى ظهور البوادر السينمائية الأولى بالمملكة العربية السعودية، وهي ظروف هيأت أيضاً ـ فيما يشبه التقاطع التاريخي ـ لظهور الشكل السينمائي المبكر في دولة الإمارات قبل توحدها واستقلالها.

نتحدث هنا عن الفترة التي سبقت الخمسينيات من القرن الماضي، حيث كان لشركة آرامكو النفطية بالمملكة دور ملحوظ في ولادة طقس الفرجة السينمائية، واطلاع عدد من السعوديين العاملين في الشركة على الأفلام التي اصطحبها الموظفون الأميركيون والأجانب معهم، كان لهذه الصدمة الثقافية دورها الإيجابي في تلك الفترة من أجل الانفتاح على أنماط عرض مغايرة، باتت تضخّ دهشتها وطابعها المتنوع داخل مجتمع تقليدي، يبحث عن منافذ جديدة للاتصال مع العالم، ويسعى كذلك للتعرف إلى أفق إنساني وتعبيري يتجاوز الحدود الضيقة للمكان الواحد، والفكر الثابت.

الصدمة الإيجابية هذه خبرها وتفاعل معها أيضاً عدد من أهالي وسكان الإمارات بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كان الضباط الإنجليز يعرضون أفلامهم في القاعدة الجوية الملكية بالشارقة (Royal Air Force)، ويسمحون للعاملين المحليين في المحطة برؤية هذه الأفلام على الشاشة المفتوحة في الهواء الطلق، ما ساهم في تعرّف هؤلاء الأهالي البسطاء على وافد بصري وعجائبي جديد لم يألفوه من قبل.

مقياس متفاوت

وبرغم وجود هذا التقاطع التاريخي بين المكانين إلا أن مقياس النمو والاستمرارية، ثم مقياس التراجع والانكفاء، أصبح مقياساً متفاوتاً بشدة، اعتماداً على ما طرأ من أحداث اجتماعية وثقافية، أثّرت بالسلب هناك وبالإيجاب هنا، ما خلق بوناً شاسعاً في التعاطي مع السينما أفقياً وعمودياً، وإنتاجاً وتلقياً، خصوصا في بداية الثمانينيات ووصولاً إلى ما قبل سنوات عدة من اليوم.

ومع ذلك لابد أن نستعيد بعضاً من المظاهر السينمائية المبهجة التي شهدتها الساحة السعودية، وتحديداً في نهاية الستينات وحتى بداية السبعينات، عندما انتشرت صالات العرض في الأندية الرياضية، وفي البيوت الكبيرة بجدة والطائف والرياض والدمّام، وفي بعض السفارات الأجنبية، حيث تذكر الوثائق التاريخية أنه وبالرغم من عشوائية أماكن العرض، وافتقادها للتنظيم والبرمجة والتسويق، إلا أنها ساهمت في خلق وعي خاص تجاه مفهوم السينما كوعاء ثقافي قادر على صنع حراك تنموي واقتصادي في المجتمع السعودي، بعد أن بات هذا المجتمع مقبلاً على طفرة حياتية كبيرة توازي الطفرة النفطية، وظهور بوادر التحولات المدنية الحديثة والمعاصرة المواكبة لتلك التحولات المشهودة في الدول الخليجية المجاورة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 