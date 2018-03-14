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بين حقائق الجغرافيا ووقائع التاريخ ومشتركات العقائد والأفكار

مثقفون إماراتيون: الكامن هو الظاهر في علاقة أزلية
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تاريخ النشر: الخميس 15 مارس 2018

استطلاع: فاطمة عطفة، محمد عبد السميع، غالية خوجة

الكامن هو الظاهر، في معنى استضافة معرض الرياض للكتاب دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف، في دورته التي تنطلق فعالياتها بالعاصمة السعودية اليوم، كما يرى كتّاب ومثقفون ومسؤولون إماراتيون.

لا يحتاج الأمر، بحسب هؤلاء، للتنقيب كثيراً في حقائق الجغرافيا، ووقائع التاريخ، ومشتركات العقائد والأفكار، لاستخراج دلائل على عمق علاقة جدلية بين بلدين، شدّتهما الأقدار إلى بعضهما البعض.

في المعنى العام، يقول المثقفون الإماراتيون، إن الثقافة هي الوعاء الذي يجمع، وعلى أساسها تكتسب العلاقة بين الإمارات والسعودية، أبعاداً غير مسبوقة في أية علاقة أخرى بين أي بلدين آخرين.

ركيزة قوية

يقول سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي:

يسعدنا اختيار دولة الإمارات، ضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب، ونؤكد أنّ هذا الاختيار هو امتداد لجذور العلاقات بين البلدين الممتدة في أعماق التاريخ، تعززها روابط الأخوة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله. ... المزيد
     
 

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