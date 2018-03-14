شراكة الدم والمصير والثوابت

عبدالوهاب العريض

أكدت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أن اختيار الإمارات العربية المتحدة ضيفاً لمعرض الكتاب الذي يقام في الرياض من 14 إلى 24 مارس الجاري «يأتي تجسيدا للعلاقات القوية والمتينة والراسخة بين البلدين الشقيقين وترسيخاً للروابط التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين».

ومن هذا المنطلق عبر عدد من الكتاب والأدباء السعوديين لـ «الاتحاد الثقافي» عن كون اختيار الإمارات ضيف شرف لمعرض هذا العام جاء نتيجة لما تقدمه من رؤية فكرية واضحة في صناعة ونشر الثقافة العربية، مؤكدين على أن مشروع «كلمة» ساهم بشكل كبير في نقل الثقافات العالمية للعربية واستطاع تصحيح مسار القارئ العربي باتجاه الكتب الصانعة للثقافة وليس المستهلكة.. هنا عرض لشهاداتهم حول الحدث وقراءتهم للتجربة الإماراتية في تجلياتها الثقافية المتعددة.

د عبد الرحمن العليان كاتب ومستشار مدير جامعة جدة وأستاذ القيادة والتخطيط الاستراتيجي، يقول:

تأسست الإمارات وبنيت على موروث حضاري وثقافي يشار له بالبنان، ما وصلت إليه الإمارات اليوم، هو نتاج مئات السنين من البناء والتوريث الثقافي الذي استمد من العروبة والإسلام والاتصال الحضاري الناجح مع الشعوب على المستوى الإقليمي والدولي.

ثمة أسس ثقافية، أسست لجيل الإمارات اليوم الذي ميز عنوانه ومبناه والدنا الشيخ زايد آل نهيان (رحمه الله) من خلال جمع الكلمة نحو الهدف الواحد لبناء المكان وتنمية الإنسان في إمارات الخير. صناعة الإمارات للثقافة امتدت للدعم والرعاية والاهتمام بكل نشاط أو فعالية أو مبادرة تعنى بالثقافة والمثقفين. فنجد معارض الكتاب في إمارات الخير تنافس المعارض الدولية في الكم والكيف، بل وأصبحت ذات معدلات زيارة عالمية المستوى، وفي المقابل نجد مهرجانات الشعر ومهرجانات المسرح في مناسبات متعددة. في الإمارات مسابقات تهتم بالكاتب العربي، وتعتبر جائزة الشيخ زايد من أهم المحطات لتشجيع الكتاب ونشر العلم والثقافة. مشاريع الترجمة الجبارة في الإمارات والجائزة الدولية للرواية العربية اللتين ترعاهما الدولة تضمن التعدد والتنوع والشفافية في الطرح والنشر والإبداع، ناهيك عن الاهتمام بالثقافة المتحفية التي يمثلها متحف اللوفر أبوظبي ومتحف نوبل خير تمثيل، والعناية بشتى أنواع الفنون، وهي خلطة قد لا تجدها إلا في الإمارات العربية المتحدة.