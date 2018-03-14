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المحرك الأساسي وراء تميز العلاقات الإماراتية السعودية

تقاطعات الماضي والحاضر
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تاريخ النشر: الخميس 15 مارس 2018

د. سليمان الجاسم

شكل مجلس التعاون الخليجي منظومة إقليمية ما كانت لتنجح لولا ذلك التجانس والتوافق بين أطرافه. وتمثلت شبه الجزيرة العربية من خلاله وحدةً مترابطةً جغرافياً واجتماعياً وثقافياً، نظراً لأنها تضم سكّاناً لهم سلوكيات وعادات وفنون وثقافات ونظم اجتماعية مشتركة، شكلت نظاماً ثقافياً اجتماعياً مشتركاً، إلى نظام سياسي متماثل. وساهمت حكومات دول الخليج في تجذير وتأكيد تلك الروابط المشتركة من خلال اتفاقات ‏وبرامج مشتركة.

‏عندما نتحدث عن الإمارات والمملكة العربية السعودية يظهر ذلك التنسيق جلياً في العديد من مظاهر العمل المشترك والجامع لتلك المظاهر. كل ذلك كان يمثل طبيعة العلاقات التي تأسست منذ مطلع القرن العشرين، ومع حكم عبد العزيز آل سعود بدأ التواصل بين السعودية وحكام الإمارات إما على شكل تحالف أو ابتعاث شيوخ العلم والمعرفة إلى المنطقة، ولقد أكد ملوك السعودية ذلك التواصل بدءاً من الملك فيصل الذي دعم، وأكد على حماية تأسيس الاتحاد في بدايات 1970 من الأطماع الإقليمية عندما بدأت فكرة قيام الاتحاد منذ عام 1968.

تماثل ومصالح

كان التماثل الاجتماعي والسياسي والجغرافي، وأيضاً المصالح المشتركة، هي المحرك الأساسي في التنسيق لمواجهة التحديات الخارجية للمنطقة في بداية السبعينيات، وخاصة بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز (رحمهما الله).

ومن مظاهر ذلك التنسيق وقوف المملكة لدعم هذا الكيان الاتحادي الجديد في الخليج العربي من أي تدخل خارجي، ومن التهديدات والأطماع الإيرانية خصوصاً، ‏بعد إعلان بريطانيا الانسحاب من إمارات الخليج العربي عام 1968.

وفي يوم 20 أكتوبر 1973 وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قصر البحر بأبوظبي وتحدث فيه عن أسباب وضرورة قطع النفط عن الدول المساندة والداعمة لإسرائيل خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية أثناء الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوبر 1973 مساهمة في دعم المجهود الحربي العربي، وليكون عامل ضغط على الدول الداعمة لإسرائيل، سأل مندوب صحيفة اطلاعات الإيرانية الشيخ زايد: كيف قطعت النفط وحدك؟ وهل تعتقد أن بقية الدول العربية المنتجة للنفط سوف تحذو حذوك أو تتبعك؟ أم أنها ترى أن قرارك كان خاطئاً ومغامرة سياسية؟ وقبل أن يجيبه الشيخ زايد دخل إلى موقع المؤتمر المستشار الإعلامي لوزارة الإعلام والثقافة وسلم وزير الإعلام آنذاك الشيخ أحمد بن حامد ورقة قام بدوره بتسليمها إلى الشيخ زايد الذي فتح الرسالة وقرأها، وابتسم، وقال: اقرأها على الصحفيين الحضور، فقرأها المستشار وجاء فيها أن الملك فيصل قرر أيضاً قطع النفط عن أميركا، فالتفت الشيخ زايد إلى مندوب صحيفة اطلاعات الإيرانية، وقال له: هذا أسرع رد على سؤالك من أخي جلالة الملك فيصل. ... المزيد
     
 

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