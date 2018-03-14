القرية الإلكترونية ورحلات الحج

لطالما شكلت فكرة التواصل بين أجزاء الجغرافيا الثقافية والحضارية العربية، مشرقاً ومغرباً، هماً مشتركاً للمفكرين والباحثين العرب المتنورين والمتطلعين إلى إحداث نهضة عربية حديثة تبني معطياتها الجديدة وتوجهاتها المستقبلية على ما أسسه الآباء الأوائل للنهضة العربية، على المنقلب بين القرنين التاسع عشر والعشرين، مع ما اصطلح على تسميته بـ «اليقظة العربية».
شكّلت منطقة الجزيرة العربية ـ لما تتمتع به من موقع جغرافي شديد الأهمية، وما تذخر به من مقدسات ورموز، بالنسبة إلى العرب والمسلمين في أرجاء الكوكب ـ مرجعاً روحياً وثقافياً للعرب والمسلمين، وفضاء جاذباً استقطب إلى مدينتي مكة والمدينة كبار علماء الأمة ومثقفيها ورحالتها ومفكريها، ففيهما مهبط الوحي ومشرق الأنوار، وقد شُدت الرحال إليهما من كل صوب، على مدار الأعوام والقرون، ونشطت بفعل ذلك علوم وآداب وتجارات، وقام التواصل بين أجزاء امبراطورية عربية تليدة بسطت نفوذها على ثلاث قارات، وانتعشت معها الحركة عبر طرق نشطة منها طرق الحرير والذهب والتوابل، وكذلك طرق الحج، فكانت تلك السبل والخطوط العامرة بالحياة، على مدار الأزمنة، بمثابة الشبكة الذهبية للحضارة العربية ولسائر المنتمين إلى مدارها.
مشروعات مؤسِّسة
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ولقد تمكنا من خلال المشروعات العديدة الورقية والإلكترونية أن نغطي جوانب لم تكن في المتناول، وأن نكشف عن ثراء الثقافة العربية، ونمكّن الأجيال الجديدة من شجرة المعارف بطرق مبتكرة، فأسّسنا عدداً من المنصات والمواقع الإلكترونية التي تستثمر الإمكانات المستجدة المتمثلة بوسائل التواصل الاجتماعي، لنجعل لها محتوى يصب في خدمة الثقافة العربية ذات النزوع التنويري، الذي لا يقطع مع التراث العربي، ولا يتخلى أيضاً عن تشجيع النظرة التي تقبل بالجديد، وتعترف بالاختلاف الحضاري للأمم والثقافات، وتجد في الاختلاف رحمة وثراء إنسانياً. لأننا نعتبر أنفسنا سليلي ثقافة لطالما قبلت بالآخر وحاورته من موقع الند، واغتنت بما لديه، واعتبرت وجوده ضرورياً، ووجدت في بناء الجسور معه عملاً حضارياً لا مناص منه، فلطالما رددت ثقافتنا: «اطلبوا العمل ولو في الصين».
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