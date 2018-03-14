القرية الإلكترونية ورحلات الحج

محمد أحمد السويدي

لطالما شكلت فكرة التواصل بين أجزاء الجغرافيا الثقافية والحضارية العربية، مشرقاً ومغرباً، هماً مشتركاً للمفكرين والباحثين العرب المتنورين والمتطلعين إلى إحداث نهضة عربية حديثة تبني معطياتها الجديدة وتوجهاتها المستقبلية على ما أسسه الآباء الأوائل للنهضة العربية، على المنقلب بين القرنين التاسع عشر والعشرين، مع ما اصطلح على تسميته بـ «اليقظة العربية».

شكّلت منطقة الجزيرة العربية ـ لما تتمتع به من موقع جغرافي شديد الأهمية، وما تذخر به من مقدسات ورموز، بالنسبة إلى العرب والمسلمين في أرجاء الكوكب ـ مرجعاً روحياً وثقافياً للعرب والمسلمين، وفضاء جاذباً استقطب إلى مدينتي مكة والمدينة كبار علماء الأمة ومثقفيها ورحالتها ومفكريها، ففيهما مهبط الوحي ومشرق الأنوار، وقد شُدت الرحال إليهما من كل صوب، على مدار الأعوام والقرون، ونشطت بفعل ذلك علوم وآداب وتجارات، وقام التواصل بين أجزاء امبراطورية عربية تليدة بسطت نفوذها على ثلاث قارات، وانتعشت معها الحركة عبر طرق نشطة منها طرق الحرير والذهب والتوابل، وكذلك طرق الحج، فكانت تلك السبل والخطوط العامرة بالحياة، على مدار الأزمنة، بمثابة الشبكة الذهبية للحضارة العربية ولسائر المنتمين إلى مدارها.

مشروعات مؤسِّسة

على هذه الخلفية الحضارية أسسنا، من موقعنا في دولة الإمارات، جانباً أساسياً من مشروعاتنا الثقافية التي استهدفت بناء جسور اللقاء والتواصل المعرفي بين المشرق والمغرب، وبين جغرافية الخليج العربي الثقافية وبقية أجزاء الجغرافية العربية في مصر والعراق وبلاد الشام، ونفذناها عبر ربع قرن من السنوات أولاً تحت مظلة «المجمع الثقافي» في أبوظبي، ومن ثم في «دار السويدي للنشر» و«القرية الإلكترونية» و«المركز العربي للأدب الجغرافي»، فكانت منجزات أدبية وعلمية شهد لها العالم العربي بالريادة كمشروع الموقع الإلكتروني «الورّاق» الذي احتوى على ملايين الصفحات من تراث العرب الفكري والعلمي والديني، وكان الأول من نوعه، و«الموسوعة الشعرية» الإلكترونية، التي احتوت على ملايين أبيات الشعر العربي وما صاحبها من شروح للدواوين وتأريخ للشعراء، وقواميس لغوية، وبدورها كانت الأولى من نوعها. إلى «الكتاب المسموع» الذي وفر للأذن العربية، ولمن لا يستطيع القراءة نماذج من الأدب الرفيع، إلى «ارتياد الآفاق» المشروع العربي الرائد، والأول من نوعه في الثقافة العربية الحديثة، والذي رد الاعتبار لأدب الرحلة العربي، ووفر للثقافة العربية وللمرة الأولى في تاريخها خزانة تذخر بالنصوص الكبرى المؤسسة لهذا الأدب على مر ألف من السنوات، منذ عهد الخليفة المقتدر في العصر العباسي، الذي أرسل أول رحالة إلى بلاد الترك والبلغار والصقالبة، وحتى أواسط القرن العشرين، مع نهاية عهد السفر والترحال بالباخرة، ومن ثم قام هذا المشروع بحض الأدباء والشعراء والرحّالة المعاصرين على السفر، وشجعهم على خوض ميدان كتابة اليوميات، واحتضن أعمالهم من خلال «جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة»، التي توزعت في خمسة فروع شملت التأليف والتحقيق والبحث والترجمة، وكان للبحث في أدب الرحلة ميدان واسع تمثل في «ندوة الرحالة العرب والمسلمين»، وهي ندوة سنوية بمثابة ملتقى يجمع الباحثين في حال أدب الرحلة، وانتظمت دوراتها المتعاقبة بجهود مشتركة مع عدد من العواصم العربية على مدار عقد ونصف العقد، وهو ما أثمر بحوثاً أكاديمية كشفت عن أهمية هذا الجنس الأدبي وعززت من حضوره في الذائقة والاهتمام داخل الثقافة العربية، ومن دوره، بالتالي، في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات.

ولقد تمكنا من خلال المشروعات العديدة الورقية والإلكترونية أن نغطي جوانب لم تكن في المتناول، وأن نكشف عن ثراء الثقافة العربية، ونمكّن الأجيال الجديدة من شجرة المعارف بطرق مبتكرة، فأسّسنا عدداً من المنصات والمواقع الإلكترونية التي تستثمر الإمكانات المستجدة المتمثلة بوسائل التواصل الاجتماعي، لنجعل لها محتوى يصب في خدمة الثقافة العربية ذات النزوع التنويري، الذي لا يقطع مع التراث العربي، ولا يتخلى أيضاً عن تشجيع النظرة التي تقبل بالجديد، وتعترف بالاختلاف الحضاري للأمم والثقافات، وتجد في الاختلاف رحمة وثراء إنسانياً. لأننا نعتبر أنفسنا سليلي ثقافة لطالما قبلت بالآخر وحاورته من موقع الند، واغتنت بما لديه، واعتبرت وجوده ضرورياً، ووجدت في بناء الجسور معه عملاً حضارياً لا مناص منه، فلطالما رددت ثقافتنا: «اطلبوا العمل ولو في الصين».