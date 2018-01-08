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138 حالة انتقال في «الميركاتو الشتوي» و60 في اليوم الأخير

العين يضم حسين الشحات بديلاً لدوجلاس
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018

دبي، أبوظبي، العين (الاتحاد)

أغلقت إدارة القيد والتسجيل باتحاد كرة القدم باب الانتقالات الشتوية، في الساعة الخامسة من مساء أمس، وشهد اليوم الختامي للتسجيلات إجراء 60 معاملة، بواقع 33 معاملة لدوري المحترفين، و27 للدرجة الأولى.

وقال عادل الجنيبي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين: إن فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي 2017/‏‏‏‏‏‏2018، شهدت ضغطاً كبيراً من قبل الأندية في إجراء المعاملات سواء الاستبدال أو الإعارة أو الانتقال، على الرغم من كونها في منتصف الدوري، وتم التعامل معهم جميعاً بدقة واحترافية من قبل الشؤون القانونية وإدارة القيد والتسجيل، وتحت إشراف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن العدد الكلي للمعاملات التي قدمت من قبل الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الحالي بلغت 138 معاملة، واستمرت منذ 11 ديسمبر الماضي وحتى 8 من الشهر الجاري، وتضمنت هذه المعاملات 52 معاملة لدوري الخليج العربي للمحترفين، و86 لأندية الدرجة الأولى.

وكانت أبزر صفقات اليوم الأخير هو نجاح نادي العين في تدعيم صفوفه بضم المصري حسين الشحات هداف فريق المقاصة، وذلك على سبيل الإعارة من ناديه حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، ليكون بديلاً للبرازيلي داينفريس دوجلاس

ويتمتع الشحات بالإمكانات الفنية العالية ويتميز أداؤه بروح التحدي والقتال، بالإضافة إلى إجادته اللعب في مراكز عدة كصانع لعب، وجناح وظهير أيمن بالإضافة إلى أنه صاحب المركز الثالث على خريطة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف بعد مرور 17 جولة. ... المزيد
     
 

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