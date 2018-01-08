القيادات الرياضية: الرميثي رجل المرحلة لدعم التطوير الشامل

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت القيادات الرياضية في الدولة، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، بتكليفه من قبل مجلس الوزراء بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وأجمعت على أنه الشخصية المناسبة في المكان المناسب للمساهمة بتسخير خبراته الطويلة في المجال الرياضي لقيادة القطاع الرياضي في الدولة نحو آفاق وطموحات تواكب الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، كما عبرت عن تفاؤلها لكون الرميثي يمتلك الدراية الكافية والشاملة باحتياجات القطاع الرياضي والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، بما يجعله رجل المرحلة من أجل تحقيق التطور المنشود.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم «20م /‏‏1و» لسنة 2018 والخاص بتكليف معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويشغل معالي اللواء الرميثي منصب القائد العام لشرطة أبوظبي، وهو عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية، ورئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي.

كما شغل سابقاً منصب رئيس اتحاد كرة القدم بين 2004 و2008 وكان نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2006، وتولى منصب أمين عام هيئة الشرف في نادي العين عام 2000 ومنصب رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي في الفترة من 2001 إلى 2008 في الوقت الذي حقق فيه نادي العين بطولة دوري أبطال آسيا عام 2003.