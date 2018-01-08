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نهيان بن زايد يبارك التكليف برئاسة «الهيئة»

القيادات الرياضية: الرميثي رجل المرحلة لدعم التطوير الشامل
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت القيادات الرياضية في الدولة، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، بتكليفه من قبل مجلس الوزراء بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وأجمعت على أنه الشخصية المناسبة في المكان المناسب للمساهمة بتسخير خبراته الطويلة في المجال الرياضي لقيادة القطاع الرياضي في الدولة نحو آفاق وطموحات تواكب الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، كما عبرت عن تفاؤلها لكون الرميثي يمتلك الدراية الكافية والشاملة باحتياجات القطاع الرياضي والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، بما يجعله رجل المرحلة من أجل تحقيق التطور المنشود.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم «20م /‏‏1و» لسنة 2018 والخاص بتكليف معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويشغل معالي اللواء الرميثي منصب القائد العام لشرطة أبوظبي، وهو عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية، ورئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي.

كما شغل سابقاً منصب رئيس اتحاد كرة القدم بين 2004 و2008 وكان نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2006، وتولى منصب أمين عام هيئة الشرف في نادي العين عام 2000 ومنصب رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي في الفترة من 2001 إلى 2008 في الوقت الذي حقق فيه نادي العين بطولة دوري أبطال آسيا عام 2003.

وبارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تولي معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئاسة الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً سموه أن اختيار مجلس الوزراء وثقتهم جاء بالتوقيت المناسب، وبالمرحلة المهمة التي يعاصر فيها القطاع الرياضي نجاحات مهمة، وتتطلب تعزيزها ورفدها بمزيد من المكتسبات والمنجزات المهمة خلال الفترة المقبلة. ... المزيد
     
 

ألف مبروك

مبروك لمعالي اللواء محمد خلفان الرميثي ولشعب الإمارات كافة على تكليف معاليه هذا المنصب الذي جاء في الوقت المناسب وللرجل المناسب ولصالح رياضة الإمارات ،، ألف ألف مبروك لنا جميعاً .. ونتمنى لمعاليه السداد ونحن واثقون بحمدالله من معاليه في مجال الارياضة بالذات وجميع المجالات ،، ما شاء الله موفق من فضل الله تعالى ..

جاسم الجلاف | 2018-01-09

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