خبراء: تأثيرات «المضافة» إيجابية على إيرادات وأرباح الشركات المساهمة

حاتم فاروق (أبوظبي)

تبدأ الأسواق المالية المحلية اعتباراً من اليوم «الثلاثاء» في أول يوم تداول بعد انتهاء إجازة رأس السنة الميلادية، في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عمولات تداول الأسهم فقط، وسط توقعات بعدم تأثر الأسواق المالية بشكل مباشر أو سلبي بتطبيق الضريبة، بحسب خبراء ووسطاء ماليين.

وتوقع الخبراء أن يكون لتطبيق الضريبة المضافة تأثيرات إيجابية على مسيرة الأسواق المالية المحلية عبر إعادة ضخ عوائدها في المشاريع التنموية والاستثمارات العملاقة التي يتم ضخها من قبل الجهات الحكومية في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها غالبية الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق ما سيسهم في زيادة إيراداتها وأرباحها وبالتالي زيادة التوزيعات النقدية المقررة للمستثمرين.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، ما سيساهم في الاستقرار المالي الحكومي وضبط الممارسات الاستهلاكية إلى جانب تدوير حصيلة الأموال المجمعة منها في تأسيس مشاريع تنموية جديدة مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

الاستقرار المالي