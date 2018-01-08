الشارقة (الاتحاد)

تعقد اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات – الشارقة 2018 – مؤتمراً صفحياً غد في القصباء بالشارقة، للكشف آخر التطورات المتعلقة بملف نسختها الرابعة وما تتضمنه من تفاصيل تتعلّق بجداول المباريات، وأهمّ الضيوف، والخطط الخاصة بحفل الافتتاح. وتُقام النسخة المقبلة في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير القادم، وتشهد للمرّة الأولى أضخم مشاركة عربية على صعيد الألعاب التي تطرحها، بما يمثل الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة للدورة الحالية، حيث سيعرض المؤتمر آخر ما أنجز على صعيد التحضيرات للمنافسات الرياضية، والتعريف بجميع المباريات التي ستقام مجرياتها في 10 منشآت تابعة للحدث.

ويتناول المؤتمر آخر إحصاءات الدول والأندية المشاركة على صعيد ألعاب الدورة التاسعة، كما سيتم الإعلان عن اللجان المنظمة للحدث، وأدوارها، التي تعكس الحرص الكبير على المحافظة على مستوى التنظيم الرفيع، والمستدام، الذي تنتهجه في كل نسخة من الدورة.

وتضم منافسات الدورة ألعاباً هي: كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، ورياضة الفروسية (القفز على الحواجز)، والكاراتيه. يذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات انطلقت في 2012، وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين، وتعكُف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حالياً على الاستعداد لتنظيم نسختها الرابعة في فبراير المقبل.