5 نجوم جدد يقتحمون القائمة

القاهرة (أنور إبراهيم)

حدث انقلاب جذري وتغير كبير في قائمة «التوب 10» الأغلى سعراً في عالم كرة القدم في ظل الزيادة الرهيبة لأسعار النجوم خلال الموسمين الأخيرين، ، وبعد أن ظل الويلزي جاريث بيل المنتقل من توتنهام إلى ريال مدريد متصدراً للقائمة منذ موسم 2013 - 2014، جاء الفرنسي بول بوجبا المنتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد ليسحب البساط من تحت أقدامه ويحتل القمة في الموسم الماضي 2016 - 2017، وها هو الوضع يأخذ منعطفاً جديداً في الموسم الحالي 2017 - 2018 بعد إبرام عدد من الصفقات المجنونة التي وضعت أربعة لاعبين شباب على القمة وتحديداً في المراكز الأربعة الأولى وهم على الترتيب البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي المنتقل من موناكو إلى سان جيرمان مقابل عقد يلزم النادي الباريسي بشرائه بـ180 مليون يورو الموسم المقبل، والبرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو، والرابع هو الفرنسي عثماني ديمبلي المنتقل من بروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 140 مليون يورو، ليتراجع بذلك الفرنسي بول بوجبا الذي شغل المركز الأول طوال الموسم الماضي إلى المركز الخامس بـ105 ملايين يورو.

كما تراجع الويلزي جاريث بيل، إلى المركز السادس بـ101 مليون يورو، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز السابع بـ94 مليون يورو بعد أن كان ثالثاً في الترتيب حتى الموسم الماضي، بينما احتل الأرجنتيني جونزالو هيجواين المركز الثامن بـ90 مليون يورو بعد أن كان رابعاً في ترتيب الموسم الماضي.

وإذا كان البرازيلي نيمار قد احتل المركز الأول في قائمة «التوب 10»، فإنه عاد ليحتل مرة أخرى المركز التاسع بفضل عقد انتقاله إلى برشلونة عام 2013 (88 مليون يورو)، أما المركز العاشر فقد اشترك في شغله ثلاثة نجوم هم الإسباني ألفارو موراتا (من ريال مدريد لتشيلسي) والبلجيكي روميلو لوكاكو (من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد) والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك (من ساوثهامبتون إلى ليفربول) وكل منهم بـ84.5 مليون يورو.

وإذا كانت قائمة هذا الموسم قد شهدت دخول 5 نجوم جدد لأول مرة (مبابي وكوتينيو وديمبلي وموراتا وفان ديك)، فإنها شهدت أيضاً خروج كل من الأوروجوياني لويس سواريز الذي كان قد انتقل من ليفربول لبرشلونة عام 2014 مقابل 82.5 مليون يورو، والكولومبي خاميس رودريجيز الذي انتقل من موناكو إلى ريال مدريد عام 2014 مقابل 80 مليون يورو، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا بعقد انتقاله من ريال مدريد لمانشستر يونايتد عام 2014 مقابل 75.5 مليون يورو.