بولت يختبر مؤهلاته الكروية مع دورتموند

باريس (أ ف ب)

سيحظى العداء الجامايكي الأسطوري أوساين بولت، الذي اعتزل مضمار ألعاب القوى في صيف العام 2017، بفرصة اختبار قدراته الكروية، عندما يخوض تجربة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ولطالما أعرب البطل العالمي والأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة (9:58 ثوان في 100 متر و19:19 في 200 متر)، عن رغبته بلعب كرة القدم، وكان يفضل أن يختبر قدراته مع الفريق الذي يعشقه وهو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «صنداي إكسبرس» البريطانية، أكد الجامايكي البالغ 31 عاماً: «سنقوم بتجربة مع دروتموند في مارس، وستحدد ما سأقوم به في مسيرتي، أي طريق ستسلكه».

وواصل: «إذا قالوا أني جيد، وأني بحاجة إلى بعض التمارين، فسأقوم بذلك، أشعر بالتوتر، أنا لا أتوتر عادة لكن هذا الأمر مختلف، هذه كرة القدم الآن، أحتاج إلى الوقت للتأقلم، لكني سأعتاد عليها ما أن ألعب بضعة مباريات».

ويتشارك بولت مع دورتموند الراعي الرسمي، وهو شركة التجهيزات الرياضية «بوما» التي كانت خلف هذه التجربة، وكشف بولت «أن أحد أكبر أحلامي هو التوقيع مع مانشستر يونايتد، إذا قال دورتموند إني جيد بما فيه الكفاية، سأنكب (على العمل)، وأتمرن بكل عزيمة».

وواصل: «تحدثت إلى (مدرب يونايتد السابق الأسكتلندي) أليكس فيرجوسون وقلت له إن عليه التوصية بي، فقال لي: إذا وصلت إلى قمة لياقتي البدنية وأصبحت جاهزاً، سيرى ما في إمكانه فعله».