بولت يختبر مؤهلاته الكروية مع دورتموند

باريس (أ ف ب)
سيحظى العداء الجامايكي الأسطوري أوساين بولت، الذي اعتزل مضمار ألعاب القوى في صيف العام 2017، بفرصة اختبار قدراته الكروية، عندما يخوض تجربة مع بوروسيا دورتموند الألماني.
ولطالما أعرب البطل العالمي والأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة (9:58 ثوان في 100 متر و19:19 في 200 متر)، عن رغبته بلعب كرة القدم، وكان يفضل أن يختبر قدراته مع الفريق الذي يعشقه وهو مانشستر يونايتد الإنجليزي.
|
وواصل: «إذا قالوا أني جيد، وأني بحاجة إلى بعض التمارين، فسأقوم بذلك، أشعر بالتوتر، أنا لا أتوتر عادة لكن هذا الأمر مختلف، هذه كرة القدم الآن، أحتاج إلى الوقت للتأقلم، لكني سأعتاد عليها ما أن ألعب بضعة مباريات».
|
وواصل: «تحدثت إلى (مدرب يونايتد السابق الأسكتلندي) أليكس فيرجوسون وقلت له إن عليه التوصية بي، فقال لي: إذا وصلت إلى قمة لياقتي البدنية وأصبحت جاهزاً، سيرى ما في إمكانه فعله».