كالياري يعتذر لماتويدي عن إساءات عنصرية

روما (د ب أ)
قدم نادي كالياري اعتذاراً لبليس ماتويدي لاعب خط وسط يوفنتوس، بعدما كشف اللاعب عن تعرضه لإساءات عنصرية، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز يوفنتوس 1 - صفر، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكتب ماتويدي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: يحاول ضعفاء بث الكراهية، لكنني لا أنساق للكراهية وأشعر بالأسف فقط بشأن هؤلاء الذين يمثلون نماذج سيئة»، مشيراً إلى مجموعة من المشجعين وجهوا له ألفاظاً مسيئة خلال المباراة التي استضافها فريق كالياري.
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وذكرت شبكة «إي.إس.بي.إن» أن كالياري سيعلم ما إذا كان سيتلقى عقوبة أم لا، ولكن النادي أصدر بالفعل اعتذاراً لماتويدي، مؤكداً أن الإساءة إليه كانت عملاً فردياً.
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وأبدى ماتويدي إعجابه وتقبله لرسالة الاعتذار، ورد قائلاً: «شكراً جزيلاً للطف والمشاعر الودية التي تحملها رسالتكم».