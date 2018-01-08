كالياري يعتذر لماتويدي عن إساءات عنصرية

روما (د ب أ)

قدم نادي كالياري اعتذاراً لبليس ماتويدي لاعب خط وسط يوفنتوس، بعدما كشف اللاعب عن تعرضه لإساءات عنصرية، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز يوفنتوس 1 - صفر، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكتب ماتويدي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: يحاول ضعفاء بث الكراهية، لكنني لا أنساق للكراهية وأشعر بالأسف فقط بشأن هؤلاء الذين يمثلون نماذج سيئة»، مشيراً إلى مجموعة من المشجعين وجهوا له ألفاظاً مسيئة خلال المباراة التي استضافها فريق كالياري.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها ماتويدي لإساءة عنصرية في مباراة ليوفنتوس خارج ملعبه، حيث تعرض للأمر على ملعب فريق هيلاس فيرونا في ديسمبر الماضي، وقد تلقى النادي عقوبة بالفعل.

وذكرت شبكة «إي.إس.بي.إن» أن كالياري سيعلم ما إذا كان سيتلقى عقوبة أم لا، ولكن النادي أصدر بالفعل اعتذاراً لماتويدي، مؤكداً أن الإساءة إليه كانت عملاً فردياً.

وذكر كالياري في تغريدة كتبت بالفرنسية عبر حساب النادي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنك لاعب كبير، ومثلاً أعلى للشباب، نود الاعتذار لك إن كنت تعرضت لإساءة في استاد ساردينيا بسبب لون بشرتك، سكان مدينتنا ليسوا عنصريين والجهل وحده يمكن أن يفسر بعض التصرفات، لكل الاحترام».

وأبدى ماتويدي إعجابه وتقبله لرسالة الاعتذار، ورد قائلاً: «شكراً جزيلاً للطف والمشاعر الودية التي تحملها رسالتكم».