منتدى «تحديات الكتابة باللغة العربية الفصحى» ينطلق غداً بالشارقة

الشارقة (وام)

ينظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اليوم (الأربعاء 11 يناير 2016) تحت رعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، منتدى بعنوان: «تحديات الكتابة باللغة العربية الفصحى» في مسرح قناة القصباء بالشارقة.

ويحظى المنتدى بمشاركة واسعة من الخبراء اللغويين، ومن الكتاب والباحثين المهتمين باللغة العربية ووسائل حمايتها وتعليمها. ويأتي ضمن أهداف المكتب في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي بأهم قضايانا المتعلقة بالتنمية الشاملة ومن منطلق الهوية الثقافية الوطنية العربية والإسلامية.

وقبل بدء جلسات المنتدى، يُفتتح معرض الخط الذي يقام بالتعاون مع متحف الشارقة للخط العربي.