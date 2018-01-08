هجوم التانجو.. الأغلى في العالم!

عمرو عبيد (القاهرة)

اقتحم البرازيلي فيليبي كوتينيو قائمة أغلى صفقات انتقال اللاعبين عبر التاريخ إذ احتل المركز الثاني خلف مواطنه نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع البارسا ليصبح الانتقال الأغلى في التاريخ، وعاد اسم برشلونة ليرتبط في الميركاتو الشتوي الحالي بالصفقات القياسية، لكنها كانت لصالحه هذه المرة بعدما أتم التعاقد مع كوتينيو من صفوف ليفربول بمقابل يبلغ 120 مليون يورو بجانب 40 مليوناً كحوافز ومكافآت.

وتناولت الصحافة البرازيلية هذا الأمر بسعادة كبرى في ظل تألق راقصي السامبا في أشهر الملاعب الأوروبية بجانب ارتفاع قيمة لاعبي السليساو التسويقية لتبلغ المليارات من عملة الريال البرازيلي.

وكشفت دراسة رقمية مبسطة عبر التحليل الدقيق للقيمة التسويقية لخطوط هجوم المنتخبات العالمية، عن احتلال خط الهجوم البرازيلي للمركز الثاني في قائمة الأغلى بإجمالي 336.74 مليون يورو، وهي تمثل مجموع القيم التسويقية الخاصة بالثلاثي الخطير نيمار وكوتينيو وجيسوس على الترتيب، حيث يأتي نيمار في المقدمة بـ152.55 مليون يورو!

واحتل هجوم المنتخب الأرجنتيني الصدارة بإجمالي 345.76 مليون يورو مثلت مجموع القيم التسويقية للمثلث الناري الذي يعتبر الأهم في صفوف التانجو والمنتظر منه الكثير في المونديال القادم، وبالطبع احتل الأسطورة ليونيل ميسي القمة بـ183.06 مليون يورو، ثم باولو ديابالا مهاجم اليوفي بقيمة 86.4 مليون يورو، بالإضافة إلى الهداف القدير سيرجيو أجويرو نجم السيتي بـ76.3 مليون يورو.

منتخب بلجيكا احتل المركز الثالث ضمن أغلى خطوط الهجوم العالمية بقيمة 300 مليون يورو بفضل ثلاثة من أبرز لاعبي العالم في الوقت الحالي وهم كيفن دي بروين الذي تبلغ قيمته الحالية 112 مليون يورو تقريباً بعد توهجه المثير مع كتيبة جوارديولا، بجانب إدين هازارد الذي يساوي 101.5 مليون مع التوقع بارتفاع سعره لدرجة هائلة في حال انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، ثم لوكاكو الذي انتقل في الميركاتو الصيفي هو الآخر في صفقة قياسية احتلت المركز التاسع ضمن قائمة أغلى 100 انتقال عبر التاريخ وتبلغ قيمته التسويقية الحالية 86.5 مليون يورو.

أما الديوك الفرنسية، فجاء خط هجومها المميز في المرتبة الرابعة بقيمة 259.3 مليون يورو، ومن المنتظر ارتفاعها بقوة في نهاية الموسم الجاري وعقب انتهاء مونديال روسيا القادم لأن الثنائي جريزمان ومبابي يتوقع انتقالهما في صفقات قياسية أخرى خلال الصيف المقبل، ويشكل الثنائي حالياً ما يوازي 193 مليوناً بجانب أنتوني مارسيال نجم اليونايتد وثاني هدافيه في البريميرليج، ومع صغر سن المثلث الهجومي الأزرق وإمكانية إضافة عثمان ديمبلي نجم البارسا الحالي وصاحب ثالث أغلى صفقة انتقال في التاريخ، ستتغير قيمة الهجوم الفرنسي بكل تأكيد لتستمر في تفوقها على حساب الثلاثي الإنجليزي المكون من هاري كين وراشفورد وديلي آلي، ويتزعم كين القائمة بـ122 مليون يورو رفعت قيمة هجوم الأسود الثلاثة إلى 254.25 مليون ليحتل المركز الخامس قبل ثلاثي هجوم لاروخا، إيسكو وموراتا وكوستا الذين تبلغ قيمتهم التسويقية الحالية 193.32 مليون يورو في المرتبة السادسة!

في المركز السابع، جاء هجوم الماكينات الألمانية بقيمة 188 مليون يورو، ثم البرتغال ثامناً بـ174 مليوناً منها 122 لصالح كريستيانو رونالدو، وجاءت إيطاليا في المرتبة التاسعة بقيمة 137 مليون يورو، وهي نفس قيمة مثلث أوروجواي القوي في ظل وجود الثنائي سواريز وكافاني.

بعيداً عن منتخبات القارة الأوروبية أو أميركا الجنوبية التي تحتل بالطبع أبرز مقاعد قائمة أغلى خطوط الهجوم في العالم، احتل هجوم السنغال المركز الثالث عشر بقيمة 99.6 مليون يورو حيث جاء في المقدمة ساديو ماني نجم ليفربول بـ61 مليوناً، وهو ما تكرر مع المنتخب المصري الذي سبقت قيمة خط هجومه العديد من المنتخبات العالمية الكبرى مثل هولندا وكرواتيا والمكسيك بفضل نجم الفراعنة الأول محمد صلاح أفضل لاعب القارة السمراء، وتبلغ قيمته التسويقية حالياً 81.4 مليون ليضع هجوم بلاده في المركز الخامس عشر بـ90.5 مليون يورو، وأخيراً كان المنتخب الكوري الجنوبي هو صاحب أغلى خط هجوم في القارة الآسيوية بعدما احتل المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً بقيمة 40 مليون يورو، منها 35.5 مليون لصالح سون هيونج مين نجم توتنهام وأفضل لاعب محترف خارج القارة الآسيوية في 2017.