سيتي يجهز «القوة الحاسمة» لإنهاء مغامرة بريستول

لندن (أ ف ب)

يأمل مانشستر سيتي الذي يسير بثبات نحو الفوز بلقب الدوري الممتاز، في تجنب مصير غريمه مانشستر يونايتد عندما يستضيف بريستول سيتي من الدرجة الأولى اليوم، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

كما سيكون ملعب «ستامفورد بريدج» غداً على موعد مع الفصل الأول من المواجهة المرتقبة بين الجارين اللندنيين تشيلسي حامل لقب الدوري، وأرسنال الذي يسعى لمصالحة جمهوره، بعدما تنازله عن لقب كأس إنجلترا بخروجه من الدور الثالث للمرة الأولى في حقبة مدربه الفرنسي أرسين فينجر.

على «استاد الاتحاد»، يبدو سيتي مرشحاً للفوز على ضيفه بريستول وقطع أكثر من نصف الطريق نحو بلوغ النهائي للمرة الثالثة منذ 2014، إلا أن فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا يواجه عقبة منافس حقق المفاجأة الأربعاء الماضي بتجريد يونايتد من لقب المسابقة بالفوز عليه 2-1.

ويخوض سيتي اللقاء وتركيزه منصب على ما ينتظره الأحد المقبل في الدوري، حيث يحل ضيفاً على ليفربول في مباراة صعبة على الفريق الأزرق المتصدر بفارق 15 نقطة عن ملاحقه يونايتد.