أكاديمية اتحاد الكرة تفتتح دورة اللياقة البدنية لمدربي الحراس

دبي (الاتحاد)

افتتحت صباح أمس، فعاليات دورة اللياقة البدنية لمدربي حراس المرمى في أندية الدولة، والتي تنظمها أكاديمية اتحاد الكرة، ويستضيفها نادي شباب الأهلي دبي في مقره بالعوير،، ويحاضر في الدورة إدواردو بيريز موران المدرب الحالي لحراس مرمى المنتخب الإندونيسي، والذي سبق له العمل في ناديي الجزيرة والظفرة.

وتأتي هذه الدورة ضمن حرص أكاديمية اتحاد الكرة على تطوير الكوادر الفنية في الأندية لتواكب متطلبات الاحتراف، وتهدف الدورة إلى التركيز على الاحتياجات البدنية لحراس المرمى، والبرامج التي يخضعون لها قبيل انطلاق الموسم الرياضي، وإلقاء الضوء على أهمية العلاقة مع الكادر، والتقليل من الإصابات.

وترتكز محاور الدورة على التدريب البدني العام، والذي يُقام بصفة يومية خلال فترة انعقاد الدورة ولمدة ساعة ونصف، بالإضافة للجانب النظري الذي يتضمن معرفة متطلبات وبرمجة وتخطيط الأحمال التدريبية، والمتطلبات البدنية للمنافسة والوقاية من الإصابات، واللياقة البدنية اللازمة لحراس المرمى.