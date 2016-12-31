نادال يحتفظ بلقب «مبادلة العالمية» للتنس

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

توَّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الإسباني رافاييل نادال بلقب بطولة «مبادلة العالمية» للتنس مساء أمس، بعدما نجح «الماتادور» في طي عناد منافسه البلجيكي دافيد جوفان بمجموعتين دون مقابل في المباراة الختامية التي شهدها مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، بحضور معالي خلدون المبارك الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة «مبادلة»، واللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، وعارف عواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

تغلب رافاييل نادال على دافيد جوفان بمجموعتين دون مقابل «6-4 و7-6» لينفرد إثر هذا الإنجاز بعدد الألقاب التي حققها على صعيد بطولة «مبادلة العالمية» للتنس برصيد أربعة ألقاب، مقابل ثلاثة ألقاب للصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي احتجب عن المشاركة في النسخة الأخيرة، ولقبين لأندي موراي الذي فشل في بلوغ المباراة الختامية، بعد خسارته مباراة نصف النهائي أمام البلجيكي دافيد جوفان، ليكتفى بالمركز الثالث إثر تخطيه الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وجاء إنجاز نادال ليؤكد عودته القوية إلى ملاعب التنس العالمية، بعد موسمين تذبذبت فيهما نتائجه التي حققها بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به وحدَّت من حضوره التنافسي مما أدى به إلى تراجعه إلى المركز التاسع على لائحة تصنيف رابطة التنس العالمية.

ويعتبر لقاء نادال مع جوفان مساء أمس، الأول الذي يجمعهما في مسيرتهما بمسابقات التنس العالمية، وهو ما أضفى المزيد من الإثارة على المباراة الختامية التي ترقبتها جماهير التنس العالمية على أحر من الجمر، بعدما اعتبرت تأهل جوفان إلى المباراة النهائية بمثابة أقوى مفاجآت البطولة على الإطلاق، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يظهر فيها النجم البلجيكي والذي يعتبر المصنف الأول في بلاده.

وكانت المجموعة الأولى شهدت تكافؤاً في الحضور الفني ما بين نادال وجوفان اللذين تعادلا 3-3 ليستمر التعادل 4-4، قبل أن ينجح نادال بفضل استراتيجيته الهجومية التي فرضها في كسر إرسال جوفان بالشوط التاسع لينهي المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-4.

وفي المجموعة الثانية نجح جوفان في كسر إرسال نادال بالشوط الأول، لكن نادال سرعان ما رد عليه وكسر إرساله بالشوط الثاني ليتعادلا 1-1، إلا أن طموح الشاب جوفان ظل قائماً ليتقدم على نادال 3-1، لكن الأخير انتفض وتقدم 4-3 ليتعادلا مجدداً 4-4، قبل أن يكسب نادال إرساله ويتقدم 5-4 لكنه فشل في كسر إرسال جوفان في الشوط العاشر ليعود التعادل بين اللاعبين 5-5، ثم 6-6 ليحسم نادال بخبرته الشوط الفاصل لصالحه ويكسب المجموعة الثانية 7-6.

وفور فوزه بالمباراة الختامية أعرب النجم العالمي نادال عن سعادته الكبيرة لتحقيقه اللقب الرابع في تاريخه على صعيد بطولة «مبادلة» التي يحرص على المشاركة بها نظراً إلى قوة منافساتها من جهة إلى جانب تفاؤله الدائم باستهلال موسمه من أبوظبي، لافتاً إلى أنه لمس على مدار السنوات الماضية مقدار الحب الذي تكنه له الجماهير الإماراتية والتي تحرص دائماً على الوقوف إلى جانبه، مؤكداً أن احتفاظه باللقب للعام الثاني على التوالي من شأنه أن يمنحه الدافع المعنوي الكبير قبل دخوله غمار الموسم المقبل.

بدوره أكد البلجيكي دافيد جوفان أن مشاركته في بطولة «مبادلة للتنس» للمرة الأولى أضفى المزيد من الإثارة على مسيرته الرياضية، معرباً عن سعادته بالمستوى الفني المميز الذي قدمه في المباريات التي خاضها وأقصى خلالها كلاً من ويلفرد تسونجا في الدور الأول ثم أندي موراي المصنف الأول على العالم في الدور نصف النهائي، معرباً عن قناعته الكاملة بالأداء الذي قدمه أمام نادال في النهائي رغم خسارته فرصة التتويج.