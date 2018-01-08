نجوم نيويورك سيتي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي نادي نيويورك سيتي لكرة القدم، ما يتيح لعشاق ومحبي النادي فرصة التعرف عن قرب ولقاء مجموعة من أبرز نجومهم المفضلين.

ويستهل النادي زيارته لأبوظبي للقيام بالعديد من البرامج الرياضية والفعاليات والأنشطة خلال فترة إقامتهم في الدولة، وقد وجه النادي دعوة إلى عشاقه ومتابعيه للتواجد في فندق مطعم بلو سكاي لاونج آند جريل في الثامنة مساء غد، لمقابلة نخبة من نجوم النادي ومنهم شون جونسون، حارس المرمى، وهو حارس منتخب الولايات المتحدة الأميركية للرجال الذي استدعي لتمثيل المنتخب في كأس كونكاكاف الذهبية في 2013 و2017 التي أحرز المنتخب اللقب فيها.

وكذلك جاك هاريسون، لاعب وسط الفريق والملقب «الفتى المعجزة» المفضل لمشجعي النادي، والذي حقق بداية مذهلة مع الفريق خلال موسم 2016، وصنع 7 تمريرات حاسمة وسجل 4 أهداف خلال 17 مشاركة، وأضحى هاريسون أحد أبرز النجوم اللامعين في الدوري ورشح لجائزة أفضل لاعب جديد في العام.

وأيضاً المدافع رونالد ماتاريتا، الذي أضحى من أهم الأسماء في نادي نيويورك سيتي، وفي أول موسم له مع الفريق، أثبت ماتاريتا حضوره في مركز الظهير الأيسر، حيث شارك في 25 مباراة، وساهم في صناعة 5 تمريرات حاسمة وتسجيل هدف ليصبح أفضل لاعب مدافع في النادي في 2016.

وهناك رودني والاس، مهاجم النادي والذي يتمتع بعقلية الفوز؛ إذ سبق وأحرز بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، وبطولة الدوري الأميركي، ولقب أفضل لاعب عائد إلى بطولة الدوري، وقد شارك والاس ضمن التشكيلة التي اختارها باتريك فييرا، ليسجل أول أهداف الفريق هذا الموسم، وواصل اللعب في 26 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف إضافة إلى صناعة ست تمريرات حاسمة.

ويتواجد المهاجم المخضرم جوناثان لويس أحد أهم اللاعبين الموهوبين الواعدين في النادي، والذي اختير ليكون لاعب الجيل من أديداس في فعالية سوبر درافت في دوري 2017، خلال الموسم الفائت، وحقق جوناثان ضمن 11 مباراة تمريرتين حاسمتين وسجل هدفين، ومن ضمنهما هدف رائع من مسافة بعيدة في مرمى لوس أنجلس جالاكسي الحائز لقب الدوري، وهدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى فريق نيو إنجلاند.

وأيضاً المدافع بين سويت، وقد انضم اللاعب بين سويت إلى نيويورك سيتي قبل انطلاق موسم 2017، وظهرت نتيجة ما بذله من جهد في التدريبات عندما غطى المنطقة الخلفية من الجهة اليسرى في غياب رونالد ماتاريتا، وشارك سويت في 26 مباراة ولعب أكثر من 2000 دقيقة مع الفريق، تمكن من خلالها من صناعة ست تمريرات حاسمة والتي مكنت الفريق من تحقيق أفضل موسم دفاعي حتى الآن.

وتعد زيارة الفريق لأبوظبي تأكيداً على أهمية حرصهم في توطيد العلاقة مع محبي وعشاق النادي في العاصمة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن لمقابلة نجومهم، كما تنطلق مسابقة يحظى الفائز بها برحلة إلى مدينة نيويورك لمتابعة مباراة الفريق في بطولة الدوري الأميركي لموسم 2018.