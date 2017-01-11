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المسرح والعلوم.. جديد «ثقافية الشارقة»
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن قسم الدراسات والنشر في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، كتاب «المسرح والعلوم»، وهو عبارة عن ست مداخلات قدمت في ملتقى الشارقة الثالث عشر للمسرح العربي، الذي نظم في مثل هذا الوقت من السنة الماضية بمدينة دبا الحصن. وتضيء محتويات الكتاب على علاقة المسرح بالعلوم على مر العصور. وأكدت المداخلات المضمنة في الكتاب، في معظمها، على ندرة المصادر والمراجع العربية الخاصة بموضوعة العلوم بوصفها موضوعاً للمسرح، ومن بين التجارب التي تناولتها الدارسات: تجربة الكاتب المسرحي توفيق الحكيم، «حياة غاليلو» لبرتولد برخت و«علماء الطبيعة» لفريدرش دروينمات. وضم الكتاب الذي أعده الزميل عصام أبو القاسم مساهمات لكل من: أحمد برقاوي «المسرح والعلوم: منظور فلسفي»، رسمي محاسنة «مسرح العلوم والقيم»، عبد الإله عبد القادر «أبو الفنون والعلوم: منظور تاريخي» جهيد الدين الهناني «مسرحة العلم: رؤى وملاحظات»، عبدالناصر حسو «المسرح والعلوم: نصوص من الشرق والغرب»، هشام بن الهاشمي «المسرح والعلوم: قراءة في تجربتي برتولد برخت وتوفيق الحكيم».

     
 

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