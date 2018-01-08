«البديل» يقلب الموازين في جولة «الأهداف القاتلة»

علي معالي وعماد النمر (الشارقة)

أكثر من ظاهرة شهدتها الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى، أبرزها على الإطلاق الدور الواضح والمهم والمؤثر الذي قدمه اللاعب البديل، حيث نجح 4 لاعبين في صناعة الفارق في 4 مباريات من أصل 6، حيث كان نزولهم للملعب علامة فارقة، بنجاحهم في التسجيل وتغيير نتائج المباريات والترتيب في المجموعة، واللاعبون هم معضد خليفة البدواوي لاعب مسافي الذي حل بدلاً من عبدالله راشد ليسجل هدفين قاتلين لفريقه في الدقيقتين 68 و93، ليحقق فريقه الفوز على رأس الخيمة بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة خورفكان ودبا الحصن كانت مشاركة أحمد محمد المطوع بدلاً من عبدالله موسى مؤثرة للغاية لصالح الحصن، حيث نجح اللاعب في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 76 لتنتهي المباراة بالتعادل 3/‏‏3.

والحالة الثالثة كانت في مباراة الحمرية واتحاد كلباء، حيث نجح علي يعقوب لاعب الحمرية في تعطيل انطلاقة اتحاد كلباء، عندما سجل هدف فريقه في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بالتعادل 1/‏‏1، وكان علي يعقوب قد لعب بدلاً من سالم خلفان سيف في الدقيقة 69، وشهدت المباراة الرابعة نجاح البديل أحمد ربيع لاعب بني ياس الذي حل بدلاً من حمد الأحبابي في الدقيقة 57، في تسجيل هدف فريقه الثاني في شباك العروبة.

كما شهدت الجولة أربعة أهداف في الأوقات الإضافية القاتلة، حيث سجلت فرق مصفوت والحمرية وخورفكان ومسافي أهدافاً بعد الدقيقة 90، وكانت هذه الأهداف مؤثرة للغاية في سير الأحداث وترتيب الفرق بالدوري.

فقد أدرك مصفوت التعادل في الدقيقة 93 أمام الفجيرة، وهو الهدف الذي جعل الذئاب يتعادل للمرة الثالثة على التوالي، ليفقد الفريق نقطتين في غاية الأهمية، ونفس الشيء فعله الحمرية أمام اتحاد كلباء في الدقيقة 92، وكذلك خورفكان الذي سجل هدف التعادل الثالث أمام دبا الحصن في الدقيقة 94، وأخيراً سجل مسافي هدف الفوز على رأس الخيمة في الدقيقة 93.