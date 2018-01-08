القاسمي يقفز 14 مركزاً ويقترب من «التوب 10»

بيسكو (الاتحاد)

تألق الشيخ خالد بن فيصل القاسمي - قائد فريق أبوظبي للسباقات والسائق الرسمي لبيجو الشرق الأوسط - في مرحلة اليوم الثاني من رالي داكار 2018، إذ نجحا على متن سيارة البيجو 3008 دي.كيه.آر ماكسي في خطف المراكز تباعاً منهياً مرحلة بيسكو في المركز الـ 11 خلال 3:17:58 ساعات، ليقفز وملاحه الفرنسي زافييه بانسيري في الترتيب العام المؤقت 14 مركزاً من الـ 25 إلى الـ 11 بعيداً عن لائحة التوب 10 بفارق 3 دقائق فقط.

وحرص الشيخ خالد القاسمي مع ملاحه في نهاية اليوم الأول على رفع وتيرة قيادته بهدف تعويض المراكز التي فقدها خلال المرحلة الأولى، ليسجل أزمنة جيدة في نقاط المرور الخمس التي احتوتها مرحلة اليوم الثاني (طولها الإجمالي 279 كلم منها 267 كلم خاصة بالسرعة) والتي شهدت انطلاق فئة السيارات أولاً، مما رفع من مستويات الضغط الملقاة على الملاح وشكلت اختباراً حقيقياً لمهارات الملاحة سيما مع حظر استخدام الخرائط.

وقال الشيخ خالد بن فيصل القاسمي لقد بدأنا المرحلة بشكل جيد وفي أقل من 20 كلم تقريباً اقتربنا من السيارات المنطلقة أمامنا وعلقنا في الغبار المتناثر منها، ثم نجحنا بعدها في تجاوز السيارات المتقدمة عند الكثبان الرملية.

وأضاف: كانت هناك كثبان صعبة في التعامل معها واضطررت للدوران عدة مرات في محاولة لتجاوزها، علقت عند أحد الكثبان المتوسطة الحجم في منتصف المرحلة فخففنا من ضغط هواء الإطارات لإخراج السيارة وخسرنا نحو دقيقة.