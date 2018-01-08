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اليوم الثاني لرالي داكار

القاسمي يقفز 14 مركزاً ويقترب من «التوب 10»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018

بيسكو (الاتحاد)

تألق الشيخ خالد بن فيصل القاسمي - قائد فريق أبوظبي للسباقات والسائق الرسمي لبيجو الشرق الأوسط - في مرحلة اليوم الثاني من رالي داكار 2018، إذ نجحا على متن سيارة البيجو 3008 دي.كيه.آر ماكسي في خطف المراكز تباعاً منهياً مرحلة بيسكو في المركز الـ 11 خلال 3:17:58 ساعات، ليقفز وملاحه الفرنسي زافييه بانسيري في الترتيب العام المؤقت 14 مركزاً من الـ 25 إلى الـ 11 بعيداً عن لائحة التوب 10 بفارق 3 دقائق فقط.

وحرص الشيخ خالد القاسمي مع ملاحه في نهاية اليوم الأول على رفع وتيرة قيادته بهدف تعويض المراكز التي فقدها خلال المرحلة الأولى، ليسجل أزمنة جيدة في نقاط المرور الخمس التي احتوتها مرحلة اليوم الثاني (طولها الإجمالي 279 كلم منها 267 كلم خاصة بالسرعة) والتي شهدت انطلاق فئة السيارات أولاً، مما رفع من مستويات الضغط الملقاة على الملاح وشكلت اختباراً حقيقياً لمهارات الملاحة سيما مع حظر استخدام الخرائط.

وقال الشيخ خالد بن فيصل القاسمي لقد بدأنا المرحلة بشكل جيد وفي أقل من 20 كلم تقريباً اقتربنا من السيارات المنطلقة أمامنا وعلقنا في الغبار المتناثر منها، ثم نجحنا بعدها في تجاوز السيارات المتقدمة عند الكثبان الرملية.

وأضاف: كانت هناك كثبان صعبة في التعامل معها واضطررت للدوران عدة مرات في محاولة لتجاوزها، علقت عند أحد الكثبان المتوسطة الحجم في منتصف المرحلة فخففنا من ضغط هواء الإطارات لإخراج السيارة وخسرنا نحو دقيقة.

وأوضح «تابعنا بعدها القيادة بوتيرة جيدة عند الكثبان الرملية وكنت أخفف من حدة القيادة عند النقاط العمياء، زدنا من وتيرة قيادتنا عند الكثبان الرملية ودخلنا بعدها في القسم الصخري من المرحلة وكانت ممتعة، لكن للأسف وبسبب خطأ ملاحي (وهو أمر طبيعي في مثل ظروف رالي داكار) فقدنا نقطة المرور الأخيرة قبل النهاية بقليل، فعدنا مرة أخرى لحوالي 9 كلم بهدف العثور على نقطة المرور وعندها التقينا بعدد من السيارات التي تجاوزناها ولم يكن الشعور جيداً فأن تعود وترى جميع السيارات التي تجاوزتها في المرحلة تتخطاك قبيل النهاية فهو أمر لا نحسد عليه، كلفنا الخطأ الملاحي نحو خمس دقائق». ... المزيد
     
 

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