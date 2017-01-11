محمد أبو لحية.. لمن يترك الفنان كائناته حين يترجَّل؟

إبراهيم الملا (الشارقة)

فقدت الساحة التشكيلية في الإمارات صباح أمس، الفنان والنحات المخضرم محمد عبدالله أبو لحية (مواليد الشارقة 1953) بعد معاناة طويلة مع المرض امتدت لثلاث سنوات. وساهم أبو لحية منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي في إثراء المناخ التشكيلي بالدولة من خلال أعمال اتسمت بعفويتها وحسّها الفطري البعيد عن المقاييس الأكاديمية، الصارمة والمتكلّفة.

استفاد أبو لحية في بداياته من الحماس المبكّر لأنماط النحت الموصولة بالذات والمكان في أعمال كل من الفنانين الدكتور محمد يوسف وعبدالرحيم سالم، وكانت لتوجيهات وملاحظات الفنان الكبير الراحل حسن شريف دور مهم في تطوير تقنيات ومفاهيم الفضاء النحتي لأعمال أبو لحية في أواسط التسعينيات، كما استفاد من المتابعات والقراءات النقدية لعدد من الفنانين العرب المنضمين لجمعية التشكيليين في الشارقة وفي مقدمتهم الفنان الراحل الدكتور عبدالكريم السيّد.

أقام‏‭ ‬أبو ‬لحية‭ ‬أربعة ‬معارض ‬فردية، ‬وشارك ‬على‭ ‬نطاق ‬واسع ‬في ‬العديد ‬من ‬التظاهرات ‬والمعارض ‬الفنية ‬المحلية ‬والدولية، ‬ومن‭ ‬أبرزها ‬معارض ‬جمعية ‬الإمارات ‬للفنون ‬التشكيلية ‬في ‬الفترة ‬ما بين ‬الأعوام (‬1986- ‬1993) ‬وبينالي ‬الشارقة ‬في ‬دوراته ‬الأولى ‬والثانية ‬الثالثة ‬في ‬الأعوام ‭‬1993 ‬ ‬1995، ‬والمعرض ‬الأول ‬للفنون ‬التشكيلية ‬في ‬دول ‬مجلس‭ ‬التعاون ‬الخليجي (‬1989)‬ ‬ومعرض ‬البورتريه ‬في ‬العام (‬1995)‬.‭

احتفاء