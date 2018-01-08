500 لاعب في انطلاقة بطولة محمد بن زايد للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة انطلقت صباح أمس منافسات النسخة الثانية من بطولة محمد بن زايد آل نهيان للجو جيتسو على مستوى القوات المسلحة، وذلك بمركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي بمشاركة 500 لاعب يمثلون مختلف الوحدات العسكرية.

وشهدت البطولة في يومها الأول منافسات الحزام الأبيض لفئة العموم والماستر فيما تستكمل اليوم منافسات الحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود لفئتي العموم والماستر وتقام بعد غد المقبل التصفيات النهائية.

تأتي هذه البطولة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمختلف الرتب وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية وفي إطار حرص القيادة الحكيمة على أن يتمتع أفراد القوات المسلحة بأعلى مستويات الكفاءة القتالية من خلال الدعم والرعاية المستمرين وبث روح التنافس عبر المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد المسؤولون في مركز التربية الرياضية العسكري أن التقدم الكبير الذي تحققه رياضة الجو جيتسو والنجاحات غير المسبوقة تعود إلى الدعم المستمر والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورعايته المتواصلة التي جعلت موسم الجو جيتسو السنوي الحافل بالبطولات المحلية والدولية مليئا بالمنجزات المميزة.

وأشاروا إلى أن رياضة الجو جيتسو التي تعد من الرياضات المهمة في الدفاع عن النفس وبناء أجيال قوية وشجاعة قادرة على تحدي الأبطال الآخرين من مختلف دول العالم، مشيرين إلى أن بطولة محمد بن زايد للجو جيتسو تعد من البطولات الكبيرة التي تنظمها القوات المسلحة لأفرادها لمختلف الرتب، وتعد ملتقى لجميع الأبطال وعلامة فارقة في أجندة الفعاليات الرياضية.

وقالوا: رياضة الجو جيتسو وبطولاتها المتنوعة أسهمت في تكوين قاعدة عريضة لعموم فئات المجتمع الذي يعكس مدى تواصل مختلف الأجيال وتفاعلهم بممارسة الرياضة التي تنمي المهارات والمواهب وتغرس الثقة بالنفس.